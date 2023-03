Coververhaal: Roos Leenders heeft een missie: Iedereen zich goed en ontspannen laten voelen

Haar hele leven al heeft Roos Leenders (47) uit Sneek een missie: zich zo goed en ontspannen mogelijk voelen. Roos is van mening dat je als mens zelf veel kunt doet om dit voor elkaar te krijgen. In haar jarenlange zoektocht naar de juiste manieren en technieken van ontspannen heeft ze veel ervaring opgedaan en bovendien veel geleerd. Kennis die ze het liefst met de hele wereld wil delen. Want wie wil nu niet zelf een goed gevoel kunnen oproepen, wanneer je maar wilt? Roos zet met haar opgedane inzichten negatieve gedachtes om in positieve gedachtes, met als resultaat een meer ontspannen leven.

De één heeft de wens om een zeilboot te bouwen, de ander verzamelt postzegels. Roos Leenders heeft het verlangen om in haar leven steeds opnieuw meer ontspanning te creëren. “Ik heb een sterk gevoel dat ik dit ene leven wat ik heb niet wil verpesten met onzin. Ik wil er het beste van maken. Ik wil mijn optimale leven leiden, dat heb ik altijd al gehad. En ik geloof dat ik zelf veel kan doen om dat voor elkaar te krijgen”, aldus Roos. Het is niet dat Roos een vervelend leven achter de rug heeft, integendeel. Maar net als ieder mens gebeuren er in Roos haar leven zaken die spanningen geven, zoals werkdruk en irritatie in contact met andere mensen. “Ik was me er bewust van dat ik zelf anders met dit soort dingen moest omgaan om dat ontspannen en fijne leven te krijgen dat ik wil.”

Een gevoel van openbaring

Vanuit nieuwsgierigheid en de wil om te veranderen gaat Roos op onderzoek uit. Ze volgt allerlei opleidingen, doet cursussen, leest boeken en spreekt met de juiste mensen. Steeds meer en vaker focust ze zich op wat ze voelt en hoe ze in bepaalde situaties reageert. “Ik sta bewust stil bij wat er in mij gebeurt als iemand iets tegen mij zegt of als mij iets naars overkomt. Hoe ga ik hiermee om en is er ook een betere manier zodat ik me fijner voel? Dit is inmiddels verweven in mijn hele leven, het is een continu proces.”

Gedurende dit zelfonderzoek krijgt Roos in de gaten dat er heel veel is wat je als mens zelf kunt doen om je leven te verbeteren. “Je gaat dingen herkennen, waaronder het verschil tussen hoe je normaal gesproken zou reageren en wat het effect is als je op een andere manier reageert. Stel: je kinderen doen vervelend of je baas spreekt je op een bepaalde manier aan waardoor je je verdrietig, boos of geïrriteerd voelt. Dan kun je daar ‘intern’ anders mee omgaan. Daardoor wekken diezelfde reacties van deze mensen die irritatie niet meer op, of duurt dat vervelende gevoel korter.” Roos merkt dat ze de vruchten plukt van deze manier van leven. Waar ze voorheen wakker kon liggen van spanningen op haar werk, kan ze het nu heel snel van zich afzetten. “Je gaat ineens merken: hoe ik nú kijk, denk en doe, maakt dat ik me echt beter voel. Ik vóél dat het anders is dan hoe ik eerder met dingen omging. Ik ervaarde een gevoel van openbaring en ik wilde dat mijn dochter dit ook zou weten. Sterker nog: ik wil dat iedereen weet dat dit kan. Dat je als mens deze invloed bezit. Dat gun ik iedereen.”

Een jarenlange zoektocht

Roos rondt twee universitaire studies af voordat ze aan de slag gaat bij haar eerste werkgever. Ze is dan begin twintig en reist vijf dagen in de week heen en weer van Den Haag naar Amsterdam. Mensen om haar heen zien haar als een vrolijke, slimme en mooie meid, bij wie alles voor de wind gaat. Maar Roos voelt dat niet altijd zo. Ze weet eigenlijk niet zo goed wat ze op haar werk van haar verwachten. Over sommige dingen is ze niet tevreden en soms wordt het haar allemaal te veel. “Ik had soms ook het gevoel van: ‘Is dit het nou? Wat moet ik hier nou doen in dit leven?’, terwijl ik ook al die fijne gevoelens kende. En als die fijne gevoelens ook bestaan en de situatie van nu is niet anders dan gister, dan moet ik dat nu ook kunnen oproepen, dacht ik. En zo is mijn zoektocht begonnen.”

Tijdens die jarenlange zoektocht naar het vinden van ontspanning schrijft Roos haar kennis continu op. Als ze wil, kan ze wel twintig boeken uitbrengen. Maar die wens was er tot voor kort nooit; het waren haar eigen aantekeningen. Totdat ze vorig jaar haar dochter Anna (18) iets van haar teksten laat lezen. “Anna was zó enthousiast. Dat was voor mij enorm waardevol. Ik merk dat de inzichten die ik heb opgedaan mij een beter leven opleveren en ik wil niets liever dan dat mijn dochter dat ook kan toepassen. Zo ontstond het idee om een boek uit te brengen. In eerste instantie vooral voor Anna, omdat ik wilde dat zij deze waardevolle en praktische kennis ook kan benutten en dit kon lezen wanneer ze wilde.” vertelt Roos.

Tien ontspannen alternatieven

“Dit ís het!”, dacht Anna Rotsma toen ze de teksten van haar moeder Roos voor het eerst las. Anna: “Ik zag in dat mijn gedachtes mijn keuzes zijn, die ik zelf in mijn hoofd stop. De manier waarop ik inzicht kreeg in het feit dat ik zelf mijn gedachtes kies en dat die gedachtes invloed hebben op hoe ik me voel, in welke situatie dan ook, inspireerde mij enorm om hier meer over te leren. Eigenlijk bepaalt het je leven. Ik pas het dan ook bij alles toe, bij zowel kleine als grote gebeurtenissen. Mijn moeder heeft tien ontspannen alternatieven in haar boek omschreven die je helpen om je ergens anders op te concentreren. Bijvoorbeeld: ‘accepteer het of doe er wat aan. Of breng je hoofd waar je lichaam is’. Dat laatste pas ik vaak toe om in dit moment terug te komen. Als ik dit niet doe, dan verdwaal ik soms in mijn gedachten. En dan kan ik minder goed genieten van wat er nu allemaal fijn is. Door die zin in mezelf te zeggen, verdwijnen mijn zorgen over alles wat nog gaat komen, waardoor ik me rustiger voel.”

Meer ontspanning in de wereld als gezamenlijk doel

Roos Leenders en Anna Rotsma bundelen hun krachten en Anna helpt haar moeder met het uitbrengen van het boek, wat nog een heel karwei blijkt te zijn. Maar het is gelukkig wel een leuke en leerzame klus. Anna bijt zich er helemaal in vast: ze leert hoe je een boek kunt vormgeven; ze vinden een drukkerij; ze zoekt uit hoe ze het boek op bol.com kan verkopen en maakt een website. Roos: “We zijn begonnen met een oplage van dertig stuks, maar toen we die binnen hadden zei Anna al snel: ‘Mam, deze kennis moeten meer mensen hebben, ik vind dat we er meer moeten drukken, het boekje moeten verkopen en hier ook trainingen in moeten gaan geven.’ Zo is onze gezamenlijke missie ontstaan om meer ontspanning te brengen in de wereld.”

Doordat Anna door de inzichten van haar moeder haar gedachtes beter gaat observeren, besluit ze ze óók op te schrijven. Anna: “Zo kwam ik tot gedichtjes. Gek genoeg krijg ik zelf ook inzichten vanuit mijn gedichten, terwijl ik ze zelf heb geschreven.” Om hun missie te volbrengen en ook jonge mensen te bereiken, post Anna haar gedichten op Instagram, waar ze een groot aantal volgers heeft. Regelmatig krijgt ze leuke reacties. “Vooral in het echt krijg ik leuke reacties. Bijvoorbeeld als iemand zegt dat hij echt wat aan een bepaald gedichtje heeft gehad. Terwijl ik soms niet eens weet dat die persoon mijn gedichtjes leest, dus dat is heel leuk om te horen”, zegt Anna.

Zoveel mogelijk mensen inspireren

Met een serieuze missie en een boek op de markt wordt het ook tijd voor een professionele aanpak. “Ik wil dat iedereen weet, dat je als mens de kracht bezit om in elk moment te kiezen voor meer ontspanning”, zegt Roos. Roos en Anna starten in 2022 hun bedrijf ‘Het Ontspannen Alternatief’. Hiermee willen ze zoveel mogelijk mensen inspireren en laten zien hoe het leven meer ontspannen kan zijn en wat het je allemaal kan brengen wanneer je net even anders omgaat met datgene wat je overkomt.

Tip van Roos om meer ontspanning te ervaren

Check zo vaak je kunt op een dag je (ont)spanningsmeter. Ben je heel gespannen (1) of heel ontspannen (10) of iets ertussenin? Vraag jezelf vervolgens af of het ook iets meer ontspannen kan.

Zo ja, concentreer je dan op iets wat meer ontspanning brengt. Kies iets eenvoudigs, zoals denken aan drie dingen die je fijn vindt in je leven. Of maak de keus om iets moois in je omgeving te zien. Of doe iets aardigs voor jezelf of voor iemand in je omgeving.

Alles wat je niet fijn vindt en niet kunt veranderen, laat je los. Je doet alles wat je nu kunt doen om een positieve invloed te nemen op dit moment. Hoe vaker je dat doet, hoe beter je je gaat voelen.