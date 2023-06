Cover verhaal: YouTube’ster Yvonne Horjus en haar ‘Friesian Horses’

UITWELLINGERGA - “Een half miljoen abonnees, dat zou toch prachtig zijn?”, mijmerde de nu 39-jarige Yvonne Horjus uit Uitwellingerga een jaar geleden. Ze doelde op het enorme succes van haar YouTube-kanaal ‘Friesian Horses’ waar het dagelijkse leven van de Friese paarden in de ‘Stal fan ‘e Goëngamieden ’ – en nu ook in ‘Stal Horjus’ - gevolgd wordt. Het aantal YouTube-abonnees van ‘Friesian Horses’ stond toen op 325.000 abonnees wereldwijd.

Dat was een jaar geleden toen we ook al met het ‘paardenmeisje’ uit Uitwellingerga spraken. We bespraken naast het succes op YouTube ook haar liefde en passie voor de Friese paarden. Vlak voordat we haar verhaal zouden publiceren, kreeg Yvonne een ernstig ongeluk.

Tussen hoop en vrees

Een val met een paard liep bijna fataal voor haar af. Yvonne werd buiten bewustzijn gevonden in de bak waar ze aan het trainen was. In de stal wist men meteen dat het foute boel was en met ernstig hersenletsel werd Yvonne per traumahelikopter naar de IC van het Isala ziekenhuis in Zwolle vervoerd. Ze lag in coma en een periode tussen hoop en vrees brak aan. Volgens de artsen was haar situatie zorgwekkend. Zelf zetten wij onze reportage ‘on hold’ en het artikel bleef bewaard in de hoop dat het met Yvonne ooit weer goed zou komen.

Gelukkig gebeurde een klein wonder, waar niemand op dat moment nog op rekende. Na een week kwam Yvonne bij uit haar coma. Ze had het gered, maar niet zonder gevolgen. Een revalidatietraject volgde en nu - een jaar na het ongeluk - gaat het naar omstandigheden redelijk met haar. Yvonne vertelt dat ze door het hersenletsel nog steeds last heeft van een ruis in haar oor en er sprake is van gehoorschade. Ook laat het geheugen haar wel eens in de steek, en merkt ze dat ze soms minder scherp is dan voorheen. Er zijn momenten dat ze moeite heeft uit haar woorden te komen, vooral als ze moe begint te worden. Yvonne vertelt dat ze daarnaast nog fysiotherapie krijgt vanwege pijnklachten in haar heup en knie.

Over het ongeluk zelf kan ze zich niets meer herinneren. Er was ook niemand bij, dus wat er precies is gebeurd, is een vraag die onbeantwoord zal blijven. “Ik ben blij dat ik nog leef en ik besef dat ik veel geluk heb gehad”, zegt ze. “Dit had heel anders kunnen aflopen en wat is het toch mooi dat ik ook weer zoveel kan. Ik ben er weer voor het gezin en ik wilde ook zo snel mogelijk weer bij de paarden zijn.” Yvonne vertelt het op de haar zo kenmerkende nuchtere wijze, en dan klinkt het tóch met gepaste trots: “Ik rijd zelfs weer paard!”

‘Paardenmeisje’

Aan wilskracht geen gebrek bij Yvonne Horjus, die al vrij snel haar YouTube-kanaal ‘Friesian Horses’ weer probeerde op te pakken om haar fans te bedanken. Als vlogger heeft ze inmiddels naam gemaakt en kan ze gerust een van de grootste ambassadrices van het Friese Paard worden genoemd. Bovendien groeide het aantal abonnees in rap tempo door. Inmiddels staat de teller op 365.000 abonnees.

Al op jonge leeftijd hadden paarden en pony’s een grote aantrekkingskracht op Yvonne Horjus. Ze groeide op in wijk De Domp in Sneek, samen met haar ouders en drie jongere zussen. “Ik was de enige bij ons thuis die ‘iets met paarden’ had”, vertelt ze. “De rest had dat eigenlijk niet. Ik was wat dat betreft een echt paardenmeisje.” Het duurde dan ook niet lang voordat Yvonne in het weiland bij de pony’s van boer Huitema aan de Houkesloot te vinden was.

Buurtschap Goëngamieden

Op het AOC koos Yvonne voor de opleiding dierverzorging en ging ze ook bij de boerderijen in de omgeving langs, op zoek naar paarden en pony’s die ze mocht verzorgen. Haar zoektocht eindigde bij de boerderij van Rein Brandsma in het buurtschap Goëngamieden. Toen de deuren van de oude stal open gingen, zag ze acht Friese paarden staan. Dat maakte indruk op de toen veertienjarige Yvonne. “Wow! Acht Friese paarden!”, zegt ze nu nog lachend. Dit kon wel eens haar wereld worden. En inderdaad. Rein Brandsma vroeg haar of ze wilde blijven om de dieren te verzorgen. Dat was niet aan dovemansoren besteed.

Na de middelbare landbouwschool in Leeuwarden, waar ze de opleiding paardenhouderij en management voltooide, ging Yvonne aan het werk bij stoeterij Bommelsteyn in Joure. Hier deed ze de verzorging en training van de paarden. Yvonne trainde paarden voor meerdere stallen en voor Stal Wijdewormer heeft ze ook paarden geïnsemineerd. Daarnaast reed ze wedstrijden in de dressuur. “Eigenlijk deed ik alles wat maar met paarden te maken had en was ik ook veel onderweg”, zegt ze over die periode.

Van supermarkt naar makelaardij

Helaas, tegenslag kwam er ook. Yvonne kreeg last van reumatische klachten, die haar noodzaakten te stoppen met haar werk. In 2010 kwam ze terecht in het distributiecentrum van Poiesz in Sneek en eenmaal daar op kantoor kreeg haar lijf de rust die het nodig had.

Afscheid van de paardenwereld had Yvonne allesbehalve genomen, want na een dagje op kantoor was ze ’s avonds alweer snel te vinden in de Stal fan ‘e Goëngamieden. Daar was ze op haar plek tussen haar geliefde paarden bij Rein Brandsma, die op hetzelfde terrein ook zijn makelaardij in agrarisch vastgoed runt. In 2017 kon Yvonne aan de slag in de makelaardij van Brandsma. Vanuit het kantoor had ze zicht op de indoor paardenbak, slechts gescheiden door een glazen wand. Ze was weer helemaal terug in haar paardenwereld. En zonder dat ze het zich direct realiseerde begon daar ook haar nieuwe avontuur.

Voor de fun

Yvonne: “Ik vond het altijd al leuk om te filmen en met de mobiele telefoon maakte ik steeds vaker filmpjes van de paarden in en om de stal. Als ik het leuk genoeg vond, plaatste ik het op YouTube.” Aanvankelijk voor de fun begon ze met een eigen YouTube-kanaal ‘Friesian Horses’. Totdat een video plotseling viral ging. Een opname waarin ze op haar paard een jonge kudde begeleidt naar een stuk weiland. Yvonne: “Deze video werd talloze keren bekeken en op YouTube steeg het kanaal in no time naar vijfduizend abonnees. Ik wist even niet wat ons overkwam.” De teller bleef oplopen en Yvonne besloot het serieuzer aan te pakken. Wekelijks plaatste ze meerdere filmpjes die ze thuis eerst bewerkte. Op haar vrije avonden zat ze thuis achter de laptop.

Zilveren Play Button

“Daar ging best veel tijd in zitten”, aldus Yvonne. De meeste video’s hebben een duur van tussen de vijf en vijftien minuten en zijn voorzien van Engelse ondertiteling. “Gewoon in mijn eigen steenkolenengels met wat hulp van vertaalprogramma’s.” Een mijlpaal werd behaald in juni 2020. ‘Friesian Horses’ bereikte het prachtige aantal van honderdduizend abonnees. Het leverde haar en haar team – want ze doet het niet allemaal alleen – de YouTube Award ‘Zilveren Play Button’ op.

Een populair YouTube-kanaal heeft ook aantrekkingskracht op adverteerders en dus worden er ook inkomsten gegenereerd met Friesian Horses. Toch zijn de filmpjes altijd dezelfde gebleven. Yvonne vertelt dat ze wel een GoPro-camera heeft aangeschaft, maar het meeste wordt gewoon met de smartphone opgenomen, thuis nog steeds op dezelfde manier bewerkt, en vervolgens geplaatst op YouTube. Die eenvoud is juist misschien wel de kracht van het kanaal, in combinatie met het charisma en de elegantie van de Friese paarden. Gewone ‘reality paarden-tv’ vanuit de rustige omgeving in de stal zonder opsmuk of tierlantijnen.

Publiekslievelingen

De paarden hebben ieder afzonderlijk vele fans. Als voorbeeld noemt Yvonne Rising Star, een paard dat geadopteerd, of beter gezegd geaccepteerd werd door haar eigen merrie Queen Uniek. Deze video ontroerde al meer dan dertien miljoen kijkers en daarmee zijn Rising Star en zijn adoptiemoeder Queen Uniek grote publiekslievelingen op ‘Friesian Horses’ geworden. Het ongeval van Yvonne had veel impact op de abonnees van ‘Friesian Horses’. Ze kreeg duizenden hartverwarmende reacties en steunbetuigingen. “Echt geweldig!”, zegt Yvonne. “ik ben zo ontzettend dankbaar voor al die mensen die met ons hebben meegeleefd”

Het YouTube-team rond Yvonne Horjus is inmiddels flink uitgebreid, want ze kan het niet allemaal meer alleen doen. Het team heeft inmiddels ook een eigen kledinglijn en er is merchandise. Yvonne: “In Amerika lopen ze al in onze hoodies rond met teksten als ‘Goedzo’ en ‘LOL’ erop. Hoe gaaf is dat?” ‘Friesian Horses’ is hard op weg om ‘big business’ te worden.

Stal Horjus

Yvonne is gestopt met haar werk voor de makelaardij, waardoor ze meer tijd heeft voor haar gezin. Ze is moeder van Rein (6) en Teije (3) en samen met partner Bauke verhuisde het gezin twee jaar geleden naar een boerderij in Uitwellingerga. “Een mooie kans die enigszins onverwacht maar wel op het goede moment op ons pad kwam”, vertelt Yvonne. Op de boerderij bij het Prinses Margrietkanaal heeft ze inmiddels haar eigen ‘Stal Horjus’ met paarden. Een droom is uitgekomen en in de rustige omgeving van de boerderij kan Yvonne aan haar herstel werken. Zo kan het gezin verder bouwen aan de toekomst, na een jaar waarin de wereld voor Yvonne - en haar naasten – plotseling op de kop stond en even in een zorgwekkende situatie veranderde. “Maar ik ben blij en dankbaar dat ik er nog ben”, besluit Yvonne.

Tekst: Ynte Dragt

Foto: Laura Keizer Fotografie