Corona gooit toch nog roet in het eten Lokomotiv Hydra

Net als in het seizoen 2020/21 zullen er geen kampioenen aangewezen worden en kan er niemand degraderen. In een statement vermeldt de bond dat te veel competities kampen met achterstanden in het aantal gespeelde wedstrijden. Daarnaast leek er sprake van het selectief afzeggen van moeilijke tegenstanders. Om deze redenen heeft de Nevobo moeten concluderen dat de meeste competities niet als legitiem beschouwd kunnen worden. Dit betekent weer een domper voor vriendencollectief van de Sneker mannen. voor de tweede keer kan Hydra fluiten naar een bijna zekere promotie naar de derde divisie.

"Samen met lokale ondernemers en bedrijven willen we door middel van ludieke acties, zoals het uitgebreid aandacht geven aan sponsoring van de wedstrijdbal, het volleybal weer aantrekkelijk maken voor een nieuwe generatie jongens”. Aldus voorzitter Daniel de Boer

"Het is dan ook erg jammer dat we dit niet op een hoger niveau kunnen gaan laten zien". Het team is ontstaan uit combinatie van divisiespelers & lager spelende leden. Als nieuwe club moesten de mannen daarom ook instromen op een wat lager niveau. Omdat we eerst aan elkaar hebben moeten wennen en een aantal jongens nooit hoger hadden gespeeld dan promotieklasse, was dit een prima stap voor ons. Het doel was om in de twee opvolgende seizoenen te kijken waar het schip strandt, om zo op een mooi niveau te kunnen blijven spelen. Dat plan is door Corona helaas volledig mislukt”, geeft voorzitter Daniel de Boer teleurgesteld aan.

Toch begrijpen de mannen de keuze van de bond en hopen ze dat er door het wegvallen van een team in de hogere competities een promotie alsnog afgedwongen kan worden. Ondanks dat de kersverse club in haar bestaan nog geen regulier seizoen heeft kunnen meemaken, zijn de mannen vol ambitie.

“Nu we in de competitie helaas nergens meer voor kunnen spelen, richten we ons volledig op de beker”, noemt speler Hessel van der Laan strijdlustig. Naast het winnen van de eerste prijs voor de club, mogen winnaars van het regionale bekertoernooi namelijk een seizoen later participeren in de landelijke beker. “Dit is voor ons de ultieme kans om via onze eigen kanalen het Nederlandse mannenvolleybal op een vernieuwende en aantrekkelijke manier neer te zetten. Dat is in onze ogen ook nodig voor de aansluiting van de jongere generatie bij de sport. We willen andere clubs & teams inspireren hetzelfde te doen. Door gebruik te maken van kanalen als YouTube, Instagram & TikTok weten we niet alleen de jongere generatie te bereiken. We creëren ook een grote meerwaarde voor onze sponsoren. Met een (hard groeiend) bereik van nu al duizenden views per video kunnen we daadwerkelijk iets terug doen voor onze partners en de omgeving”, sluit De Boer af.

Lokomotiv Hydra speelt vanavond, dinsdag 8 maart, om 20:30 uur de 8e finale van de regionale beker in Sportcentrum Schuttersveld in Sneek tegen het Groningse VIOS/K heren 1 uit Kolham. Het team is te volgen via Instagram onder @LokomotivHydra @LokomotivHydra & Tiktok @lokohydra.