Cor Visser zegeviert in de Wielerronde van Hallum, Harko Kievit de beste bij de Sportklasse

HALLUM- Afgelopen vrijdag was het weer tijd voor de Wielerronde van Hallum, georganiseerd als onderdeel van het programma van de hoog aangeschreven Bartlehiem Skeelertocht. Waar op de zaterdag Bart Swings en Marijke Groenewoud hun handen in de lucht konden steken, waren op vrijdag Cor Visser en Harko Kievit de sterksten bij de Amateurs en Sportklasse, waarvoor deze editie voor het eerst een aparte uitslag werd opgemaakt.

In tegenstelling tot de voorgaande editie in 2019 was het dit jaar gelukkig wel droog in Hallum en dat leidde tot een peloton van zo’n vijftig renners aan de start om 19.00 uur. Na een geneutraliseerde ronde onder aanvoering van de local hero’s Eise Mentje de Vries en Anton Wiersma viel in de eerste ronde al de eerste demarrage te noteren. Het waren Bas Bosma en Nick Zuidema met het eerste speldenprikje van de koers. Na zeven ronden zag het rijkelijk aanwezige publiek de volgende serieuze aanval met in de kopgroep klasbakken Erik Hagting, Erik Stoelwinder, de al eerdergenoemde De Vries en de in Hallum immer succesvolle Joakim Zuidema. Deze mannen bouwden, ondanks tegenaanvallen van Martijn Ettema en Benjamin Zuidema spoedig een voorsprong van twintig seconden op.

Gedaan met de vlucht

Toch was het in ronde dertien, nadat enkele ronden eerder de goedgevulde tassen met lokale producten verdeeld waren bij de premiesprint, gedaan met de vlucht. Een volgend speldenprikje kwam op naam van Arjen Bos en Cor Visser, maar zonder al te veel succes. Visser bleef echter bedrijvig en ondernam een nieuwe aanvalspoging, nu samen met Sportklasserenner Jesse Verhoeff. Nadat ook deze aanvallers weer teruggepakt waren door het peloton, probeerde Bosma het even voor halfweg koers opnieuw. Met deze inspanning wist hij de tweede premiesprint wel naar zijn hand te zetten, maar wegblijven uit de greep van het peloton bleek te veel gevraagd.

Na een periode van relatieve rust, met wel onder meer Visser, Wiersma en Jochem Boonstra die zich in het offensief toonden, reed er op vijf ronde van de finish een sterke kopgroep weg met daarin vijf renners die zich al eerder in koers getoond hadden: Hagting, Visser, De Vries, Wiersma en Zuidema. Dit bleken dan ook de sterkste renners in koers te zijn en als gevolg van een goede samenwerking en een gestaag groeiende voorsprong, werd duidelijk dat het peloton om de zesde plaats ging strijden.

Bij het klinken van de bel zette Hallumer Wiersma onder luid gejuich de strijd om de leidersprijs naar zijn hand en vervolgens wist hij samen met Zuidema hun ploeggenoot Visser in een zetel naar de sprint te brengen. Visser won vervolgens afgetekend de sprint, gevolgd door Zuidema en De Vries. Vanuit het peloton reed Harko Kievit naar een achtste plaats in de totale uitslag, wat goed was voor winst bij de Sportklasse. Hij kreeg Dennie van der Kooi en Sicco-Matthijs Heeringa met zich mee op het podium.

De volgende WV Snits-wedstrijd is op zaterdag 17 september in Warns, waar dan de finale van de Kalas Tijdritcompetitie zal plaatsvinden. Aanvang 11.00 uur en van harte welkom!

Top-10 Amateurs

1. Cor Visser, Gytsjerk

2. Joakim Zuidema, Drachten

3. Eise Mentje de Vries, Den Haag

4. Erik Hagting, Groningen

5. Anton Wiersma, Hallum

6. Daniël Zuidema, Dokkum

7. Cor van Leeuwen, Borger

8. Nick Zuidema, Groningen

9. Jochem Boonstra, Drachten

10. Arjen Mulder, Stadskanaal

Top-10 Sportklasse

1. Harko Kievit, Leek

2. Dennie van der Kooi, Franeker

3. Sicco-Matthijs Heeringa, Leeuwarden

4. Jur van Dijk, Groningen

5. Rijk Tadema, Kraggenburg

6. David van der Gulik, Groningen

7. Martin Lanting, Sneek

8. Ronald Brans, Leeuwarden

9. Arjen Veenstra, Beetsterzwaag

10. Simon Talsma, Sint Annaparochie