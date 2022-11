Cor van der Meer is vorige week dinsdag door het bestuur van de Bond van Friese IJsclubs benoemd tot ‘Lid van Verdienste’

OPPENHUIZEN-Cor is 40 jaar bestuurslid geweest van Iisclub ‘Rept U’ in Top en Twel, waarvan zijn laatste 16 jaar als voorzitter. Volgens de tradities zat hij iedere jaarvergadering achter de lange tafel. Hij keek dan met een serieuze blik de ruimte in, kende de aanwezigen en opende op een rustige droge toon de vergadering. ‘Cor makkest de kop net gek’. Je zag hem nooit in paniek, hij was immer kalm en keek alles eerst eens rustig aan.

Toch is er in al die jaren veel werk verzet door de club. Cor is meeverhuisd naar een nieuwe locatie voor de ijsbaan, hij heeft zijn steentje bijgedragen bij de bouw van het nieuwe clubhok, heeft als voorzitter besloten dat er nieuwe verlichting moest komen (12 jaar geleden) en maakte de coronaperikelen mee. En natuurlijk het 150-jarig jubileum van de club, al vielen de geplande festiviteiten in het water door sluiting van de maatschappij. Dat was jammer aangezien dat ook zijn slotjaar was.

Met het vertrek van Cor gaat veel kennis verloren, echter blijft hij als inwoner van het tweelingdorp beschikbaar als vraagbaak. Cor zijn laatste vergadering, november 2021, was geen groots afscheid (om 20.00 moest de kroeg dicht) maar de club heeft toen een mooi cadeau overhandigd, namelijk een bijzonder weerglas. Zodat Cor in de toekomst goed in de gaten kan houden of het gaat vriezen of dooien. Tijdens de ledenvergadering van het Gewest Fryslân kreeg hij als extra dank voor zijn inzet een ferme handdruk en een gouden speldje.

Bron: https://www.topentwelonline.nl/