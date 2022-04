HOMMERTS- Oud-topkaatser Coos Veltman uit Hommerts is benoemd tot nieuwe voorzitter van kaatsbond KNKB. Veltman, tweevoudig PC-winnaar, is de opvolger van Wigle Sinnema.

Sinnema nam donderdag na zeven jaar afscheid van de kaatsbond. Hij werd bij zijn afscheid benoemd tot erelid van de KNKB. Coos Veltman heeft ook de nodige bestuurservaring. Hij is de oprichter en voorzitter van kaatsvereniging De Boppeslach in Hommerts en Jutrijp. De nieuwe voorzitter kan aan de bak, want in een lastige markt verliest de KNKB de laatste jaren leden. En dus richt de KNKB zich op de toekomst.

Er moet een stip op de kaart worden gezet

Met behulp van deskundige hulp van buiten wil de KNKB beleidsplannen maken die ervoor zorgen dat het kaatsen ook in 2035 nog een bloeiende sport is.

Veltman ziet het wel zitten. "Kaatsen zit in mijn bloed en in mijn hart. Ik heb veel dingen gedaan op kaatsgebied en ik wil de sport graag vooruit helpen. Dat vind ik een mooie uitdaging."

Tegelijkertijd realiseert hij zich dat geen gemakkelijke klus is. "De wereld gaat snel. Dingen veranderen snel en om dan een stip op de horizon te zetten is best ingewikkeld. Je moet lenig zijn in je handelen. Ik wil wel iets veranderen in de kaatswereld, maar hoe krijg je dat voor elkaar, als die wereld vol zit met tradities?"

Toch blijft Veltman optimistisch, want hij ziet ook mogelijkheden. "Dat kan ik niet alleen: de gemeenten moeten daar ook in mee. Bewegen is belangrijk, want we moeten met zijn allen gezond blijven. Ik vraag daar aandacht voor dat zij dat meenemen in de plannen. Er moet iets gebeuren."

Op de algemene ledenvergadering werd ook het besluit genomen om een fonds in te stellen voor de jongeren. Dat fonds, met een startkapitaal van 25.000 euro, wordt beheerd door een aparte stichting.

'Geen draagvlak' voor roulatiesysteem

De verenigingen Jan Reitsma uit Reduzum en Onder Ons uit Easterlittens lieten ook van zich horen. Beide verenigingen hebben in de coronatijd voor het eerst een mannenhoofdklasse georganiseerd en dat smaakte naar meer.

Nu stellen de beide verenigingen voor om een roulatiesysteem in te stellen bij de toewijzing van mannenhoofdklassepartijen. Niet verrassend is dat verenigingen die al jaren zo'n partij hebben, daar niets voor voelen. Een roulatiesysteem ging de KNKB ook te ver. "Geen draagvlak", volgens het hoofdbestuur.

Een boost aan het kaatsen

Voorzitter Sjoerd Hofstee van de vereniging uit Reduzum laat het idee nog niet los. "Ik vind dat de bond hier wel wat meer lef had kunnen tonen. Ik kreeg ze nu niet mee, maar ik hoop dat we de komende jaren nog eens de kans krijgen om erover te praten."

Hij staat niet alleen, denkt hij. "Er zijn misschien wel verenigingen die hier wel in mee willen. Die verenigingen raken hun partij niet kwijt. Ze rouleren mee. Dat geeft een boost aan het kaatsen."