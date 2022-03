Coop Gerritsma Heeg eerste winkel die opent als PLUS

HEEG - Coop Gerritsma Heeg opent op woensdag 6 april om 9:00 uur de deuren als PLUS Gerritsma Heeg in het geheel nieuwe pand aan de Koaldyk 17 in Heeg.

De winkel wordt flink ruimer en efficiënter van opzet én is een stuk duurzamer. Daarnaast komt er een uitgebreider assortiment. Ondernemer Richard Langeland: “We maken een nieuwe, frisse start. Voor onszelf, onze vaste klanten én toeristen.”

Coop Gerritsma Heeg is de eerste winkel die - na de fusie van Coop met PLUS - overgaat naar de nieuwe formule. Op zaterdag 2 april sluit Coop Gerritsma Heeg op de oude locatie aan de Koaldyk 11. Vanaf woensdag 6 april kunnen klanten boodschappen doen bij PLUS Gerritsma Heeg. Ondernemer Richard Langeland: “De nieuwe locatie is zo’n 300 vierkante meter groter. Daardoor is er meer ruimte voor groente en fruit, en ook de broodafdeling wordt uitgebreider. Daarnaast houden we ons lokale assortiment; we blijven bijvoorbeeld het brood van de bakker om de hoek verkopen. En we breiden ons fairtrade- en biologische assortiment enorm uit. Klanten hebben straks dus veel meer keuze.”

Vertrouwde gezichten in frisse winkel

De nieuwe winkel is opgebouwd volgens de nieuwe Briljant 2.0-formule van PLUS, waarin de focus ligt op goed eten, voor iedereen, elke dag. Met verse producten, een aantrekkelijke presentatie en aanbiedingen op de winkelvloer. De overgang van Coop naar PLUS is een verandering, al blijft veel ook vertrouwd en hetzelfde. “Onze klanten kunnen onze fijne service, gezellige sfeer en de vertrouwde gezichten ook op de nieuwe locatie verwachten”, zegt Richard. “Het bestaande team blijft werkzaam in de winkel. Er komen alleen nieuwe gezichten bij.”

Met een bloemenafdeling, slijterij, servicebalie én zelfscankassa’s, is de nieuwe winkel van alle gemakken voorzien. Daarnaast worden de e-commerceservices – boodschappen bestellen en laten bezorgen – uitgebreid. Ook de openingstijden verruimen: van maandag tot en met zaterdag zijn klanten van 8:00 tot 20:00 uur welkom en op zondag van 9:00 tot 18:00 uur.

Ruimer opgezet met duurzame toepassingen

De ondernemer – vierde generatie in de supermarkt – onderzocht de afgelopen zes jaar verschillende mogelijkheden in het dorp voor een nieuwe locatie, totdat dit nieuwbouwproject op zijn pad kwam. “Omdat we een seizoenbedrijf zijn – in de zomer is het éxtra druk – was er meer ruimte nodig. Het nieuwe pand is groter én vierkant, waardoor de indeling efficiënter is en er meer beweegruimte ontstaat. Daarmee is het voor klanten ook in het hoogseizoen prettig winkelen op de nieuwe locatie.”

Bij de bouw van het nieuwbouwpand is gekozen voor diverse duurzame toepassingen, zoals een sedumdak. Daarnaast wordt het pand volledig aardgasvrij, omdat het verwarmd wordt met restwarmte van de koelingen. Richard: “En een grote draaideur zorgt ervoor dat de warmte uit de winkel niet verdwijnt met een windvlaag als de deur opengaat.”

Openingsaanbiedingen In de laatste twee weken voor de verhuizing sparen klanten al voor een PLUS boodschappenbox. Bij PLUS Gerritsma Heeg sparen ze hiervoor verder. Daarnaast profiteren klanten in de openingsweek van diverse openingsaanbiedingen.