Coole kidsnacht en toffe workshops in de herfstvakantie

“We starten de herfstvakantie al op vrijdag 15 oktober met veel spanning en sensatie. Want dan is namelijk de Coole Kidsnacht. Van 18.00 tot 21.00 uur is het museum speciaal geopend voor kinderen en hun ouders, die er een heel spannend avontuur kunnen beleven. Durf jij het aan om een diamant te smokkelen naar de juiste plek in het museum? De route moet je zelf bepalen. Onderweg kom je tipgevers tegen, maar of die nou allemaal betrouwbaar zijn? En natuurlijk moet je goed uitkijken dat je geen douane tegen het lijf loopt”, laten de medewerkers van het Fries Scheepvaart Museum weten.

Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar en leuk om met het hele gezin te doen. De entree voor deze avond is €3,00 per kind, ouders mogen gratis mee naar binnen. Tickets zijn verkrijgbaar aan de kassa op de avond zelf, er is plek voor iedereen!

Workshop paarden tekenen

In de wisselexpositie ‘Dragers’ die momenteel te zien is in het museum, kun je foto’s van werkpaarden bekijken die gemaakt zijn door Charlotte Dumas. Zij reisde helemaal naar Zweden, de Verenigde Staten en Japan om de paarden op de foto te zetten. Ook zie je er schetsen van paarden, gemaakt door bekende kunstenaars uit de negentiende eeuw. In hun tijd zag je overal op straat paarden, vooral omdat ze werden ingezet bij het vervoer van mensen en andere vracht.

In deze workshop leert docent Bieke Huls je hoe je nu echt een mooie tekening van paarden kunt maken. Je mag ook foto’s van je eigen lievelingspaard meenemen. Geschikt voor kinderen van 8-13 jaar. Deze workshop wordt gehouden op maandag 18 en dinsdag 19 oktober van 14.00-16.00 uur. Toegang €10,- (inclusief museumentree, materiaal en wat te drinken). Maximaal 10 deelnemers per keer. Wil je verzekerd zijn van een plekje, geef je dan op via educatie@friesscheepvaartmuseum.nl.

Workshop Fotograferen kun je leren

Hoe maak je een spannende foto in plaats van een gewoon kiekje? In deze workshop vertelt museumfotograaf Freerk Bokma hoe je met een beetje techniek en nadenken over de compositie een foto veel interessanter maakt. Natuurlijk ga je zelf ook aan de slag met opdrachten. Het is handig als je zelf een telefoon of camera meeneemt, maar heb je die niet dan kun je ook gewoon meedoen. Geschikt voor kinderen van 11-16 jaar. Deze workshop wordt gehouden op woensdag 20, donderdag 21, en vrijdag 22 oktober van 14.00-16.00 uur. Toegang €10,- (inclusief museumentree, materiaal en wat te drinken). Maximaal 10 deelnemers per keer. Wil je verzekerd zijn van een plekje, geef je dan op via educatie@friesscheepvaartmuseum.nl.

Zeemeerminnen en piraten

Voor jongere kinderen is de nieuwe speurtocht Zeemeerminnen & Piraten een aanrader. Je gaat geheel in stijl, met een ooglapje of een zeemeerminnenkroontje door het museum. Ook krijg je bijpassende spullen mee die je nodig hebt om de opdrachten uit te voeren. Heb je alles gedaan? Dan kun je de code van de schatkist kraken. Na afloop mag je een klein cadeautje uitzoeken bij de museumbalie. Maak je bezoek aan het museum compleet door na de speurtocht nog een tijdje lekker te spelen in het kindermuseum: je kunt er verkleden, ‘varen’, bouwen, gamen en nog veel meer!

De speurtocht Zeemeerminnen & piraten kost €3,00 per kind (exclusief museumentree), en is geschikt voor kinderen van 4-10 jaar. Omdat de voorraad zeemeerminnentassen en piratenkisten beperkt is, geven we maar 1 tas of kist per gezin uit. Wel krijgen alle kinderen een ooglapje of kroontje, en een opdrachtenblad voor zichzelf.

Museuminspecteurs

Ben je in het museum geweest, dan zouden we het heel leuk vinden als je een beoordeling achterlaat in de app museuminspecteurs of op museumkids.nl. Als we goede cijfers halen, krijgen we volgend jaar officieel het predicaat ‘kidsproof’! Alle beoordelingen die in de herfstvakantie binnenkomen tellen nog mee. Als je een inspectie doet krijg je een museuminspecteurs-button van Museumkids.