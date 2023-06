Cool Súdwest Adventure-trail

“Dit organiseren we de komende maand 4 keer: in Sneek(2x), Bolsward en Koudum. We willen alle jongeren uit de gemeente uitdagen om met ons op avontuur te gaan. Op 22 en 23 juni organiseren we de eerste Adventure-trails op de Potten in Sneek”, laat de organisatie weten.

Avontuur

Het avontuur leidt jongeren via een avontuurlijk pad van 5 km, langs verschillende ‘challenges’ van sportaanbieders uit de omgeving. Survival, SUPen, voetballen, boogschieten, vechtsport en basketbal zijn slechts een greep uit het aanbod van de sportclubs uit de buurt.

Verder kunnen jongeren bij de start/finishplek kennismaken met een rapper van Cultuurbureau Akte2, chillen met de jongerenwerker van Sociaal Collectief en genieten van een gezonde snack.

Klik voor meer informatie: https://adventuretrailserie.nl/adventure-trail-cool-sudwest-sneek-2023-voor-scholen