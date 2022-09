Convenant SúdwestWerkt ondertekend door overheid, onderwijs en ondernemers Súdwest-Fryslân

BOLSWARD- Maandag 12 september werd tijdens het Arbeidsmarktplatform in Cultuurhistorisch centrum De Tiid het Convenant SúdwestWerkt ondertekend. Het onderwijs, de ondernemers en de gemeente in Súdwest-Fryslân gaan samenwerken aan het realiseren van een goed werkende arbeidsmarkt die voorbereid is op een toekomst met vergrijzing en ontgroening.

Bauke Dam, wethouder Economische Zaken, zette namens de gemeente zijn handtekening onder het convenant: “Een samenwerking met het onderwijs en de ondernemers in de gemeente is essentieel om binnen Súdwest-Fryslân een goed functionerende en toekomstbestendige arbeidsmarkt te creëren. Dat we daar nu samen de schouders onder zetten, is een stap in de goede richting.”

Talent aantrekken, ontwikkelen en een leven lang leren

Het gezamenlijk doel is om de drie partijen dichter bij elkaar te brengen, zodat er initiatieven ontstaan die ten goede komen aan de Arbeidsmarkt in Súdwest-Fryslân. Eerder zijn vanuit een samenwerking tussen de 3 O’s onder andere initiatieven als het Technolab en On Stage ontstaan.

Het dichter bij elkaar brengen van de partijen is geen doel op zich. De 3 O’s zetten zich samen in om talent in de regio te ontwikkelen, talent van buiten de regio aan te trekken en een leven lang leren onder volwassenen te stimuleren.

Bas Daanje, directeur ROC Friese Poort Sneek: “SúdwestWerkt moet zorgen voor een krachtige bundeling van kennis, mogelijkheden en kansen en dit alles voor een gezond arbeidsmarktperspectief voor zowel werknemers als de werkgevers in onze regio. Samen Werken aan Werk”

SúdwestWerkt als wapen tegen krapte op de arbeidsmarkt

Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het voor iedere werkgever een uitdaging om goed personeel te vinden. SúdwestWerkt helpt hierbij en dat zien de ondernemers wel zitten: “Deze ijzersterke combinatie van creatief denkende onderwijsinstellingen, gemeente en bedrijfsleven biedt kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt en bezorgt werkgevers gemotiveerde medewerkers”, vertelt Geert Jan Douma, algemeen directeur Koninklijke Douma Staal.

Via SúdwestWerkt een nieuwe baan of nieuw personeel vinden

“Súdwest-Fryslân is een kansrijke regio, aantrekkelijk en vol initiatieven op het gebied van werk. Wij bundelen al die initiatieven en mogelijkheden zodat je via SúdwestWerkt snel vindt wat je nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan vacatures en stages, trainingen en (maatwerk)opleidingen of subsidiemogelijkheden”, legt projectmanager Alita de Haan uit.

Mensen ondersteunen in hun loopbaan en het zoeken naar een baan en werkgevers in het vinden en behouden van gekwalificeerd personeel, daar draagt SúdwestWerkt aan bij. “Samen gaan we voor een bruisend werkklimaat in onze regio”, aldus De Haan.