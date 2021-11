Convector kachel perfect voor langdurige warmte

Allemaal met hun eigen voor- en nadelen. Een convector kachel is een zeer goede optie. Zeker als je een verwarming zoekt die geen lawaai maakt. Wil je weten hoe een convector kachel precies werkt en wat de voor- en nadelen zijn? Lees dan snel verder.

Wat is een convector kachel?

Een convector kachel is een elektrische kachel die je ruimte snel en gelijkmatig verwarmt. Er zijn vrijstaande exemplaren te krijgen die je gemakkelijk verplaatst en kachels die bedoeld zijn voor wandmontage. Er zijn ook modellen die voor beide geschikt zijn: ophangen of op de vloer zetten.

Hoe werkt de kachel?

Convector verwarming is een indirecte vorm van verwarmen. Dat wil zeggen dat de kachel de lucht in de ruimte verwarmt en niet de vaste materie (zoals mensen en meubels).

Bij het verwarmen van de lucht maakt de kachel gebruik van de natuurlijke luchtstroom. Dat gaat als volgt:

De kachel zuigt koude lucht aan.

De koude lucht wordt verwarmd door het verwarmingselement.

De warme lucht stijgt naar boven. Dit gebeurt automatisch doordat warme lucht een lagere dichtheid heeft. Warme lucht stijgt en koele lucht daalt.

De koele lucht die naar beneden zakt wordt aangezogen door de kachel en zo blijft het proces zich herhalen.

Weetje: dit is waar de naam van de kachel vandaan komt. Convectie betekent namelijk warmtestroming via een gas of vloeistof door een verschil in dichtheid of drukverschil.

Bijverwarming of hoofdverwarming?

Deze elektrische kachel is geschikt voor zowel bij- als hoofdverwarming. Hieronder lichten we deze twee opties toe.

Bijverwarming

Ga je voor bijverwarming? Dan neem je het beste een losstaand model dat je gemakkelijk verplaatst. Zo gebruik je hem waar hij op dat moment het beste uitkomt. Denk bijvoorbeeld aan de logeerkamer als je logés hebt.

Hoofdverwarming

Doordat convector kachels zeer goed presteren als het gaat om langdurig verwarmen, zijn ze zeker geschikt als hoofdverwarming. Ook het feit dat ze zo weinig geluid produceren, maakt ze een goede kandidaat voor permanente verwarming. Wil je een convector kachel als hoofdverwarming? Dan kies je het beste een model dat je aan de wand monteert.

Smart convector kachel

Wil jij extra gemak en comfort? Ga dan voor een smart convector kachel. Deze kachels zijn via wifi te bedienen met een app op je telefoon.

Voor welke ruimtes is deze kachel geschikt?

Voor iedere ruimte is een geschikte convector kachel te vinden. Ook voor de badkamer (let daarbij wel even op, want niet alle modellen zijn hiervoor geschikt). Wil je een garage of caravan verwarmen? Ook dat kan met een convector kachel. Let bij de aankoop op hoe groot het bereik van de kachel is. Sommige modellen zijn namelijk alleen geschikt voor kleinere ruimtes.

Wat zijn de voordelen?

Een convector kachel heeft je de volgende voordelen te bieden:

Zeer geschikt voor langdurig verwarmen.

Een fijne gelijkmatige verwarming.

Hij produceert zeer weinig geluid. Dat is fijn voor bijvoorbeeld de woonkamer, slaapkamer en werkkamer.

Blijft lang warmte afgeven, ook nadat de kachel is uitgezet.

De kachel heeft een ingebouwde thermostaat. Daardoor houdt hij de ruimte goed op temperatuur, zonder dat je dit zelf in de gaten moet houden.

Er zijn verschillende uitvoeringen te krijgen, waaronder mooie strakke modellen die weinig ruimte innemen.

Sommige kachels kan je verven. Door ze dezelfde kleur als je muur te geven, krijg je een mooi afgewerkte en strakke look.

Wat zijn de nadelen?

Het nadeel van dit type kachels is dat ze minder geschikt zijn voor slecht geïsoleerde ruimtes. Dat komt doordat ze de lucht verwarmen (en niet personen en objecten zoals bijvoorbeeld infraroodverwarming doet). Is de ruimte die je wilt verwarmen slecht geïsoleerd? Dan kan je beter een ander type kachel kiezen. Of je investeert eerst in goede isolatie, dat verdient zich gemakkelijk terug. Het tweede nadeel van deze kachels is dat ze niet de snelste vorm van elektrisch verwarmen zijn. Je moet dus even wachten tot je er lekker comfortabel warm bij zit (maar daarna kan je er wel lang van genieten).

Welke andere soorten elektrische kachels zijn er?

Weet je niet zeker of een convector kachel wat voor jou is? Er zijn uiteraard ook andere opties om elektrisch te verwarmen.

Andere geliefde elektrische kachels zijn:

Infraroodkachel

Straalkachel

Keramische kachel

Ventilatorkachel

Radiatorkachel

Een convector kachel kopen?

Ben je overtuigd van alle voordelen en wil je een convector kachel aanschaffen? Kijk dan eens bij Heuts. Zij hebben een ruim aanbod aan elektrische kachels. Weet je nog niet precies welke elektrische kachel geschikt is voor jouw ruimte en wensen? Dan kan je altijd even contact met hen opnemen.