Controle processen verbaal verkiezingen extreem tijdrovende klus

SNEEK- De dag na de verkiezingen voor de Provinciale Staten worden op de gemeentehuizen in Nederland de processen verbaal gecontroleerd. Dat gebeurde vandaag ook aan de Marktstraat in het Bestoershûs van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Hans Steringa, van Burgerzaken gemeente Súdwest-Fryslân, kijkt op donderdagavond om 18.00 uur terug op deze bijzondere verkiezingen, waarbij de BBB ook in de gemeente Súdwest-Fryslân de grote winnaar bleek. De BBB wist maar liefst 29% van de stemmen te behalen. Met 66,28 % was de opkomst ook sinds jaren niet zo hoog in SWF.

“Wij controleren alle processen verbaal, die de stembureaus gisteren hebben ingeleverd. Als die direct worden goedgekeurd komen ze in het digitale systeem. Daarna gaat er nogmaals een toets op los. Zitter er nog kleine foutjes in, dan is het onze taken om die er uit te halen. Waar zit de fout, kunnen we het verklaren of juist niet, dan moeten we het helemaal uitzoeken”, wist Steringa.

Hoe is het tot nu toe gegaan?

“We merken aan alles dat de mensen op de stembureaus een enorme inspanning geleverd hebben en ontzettend goed hun best hebben gedaan. Maar het was administratief een hele zware job. Dan kom je er ook achter dat er meer fouten in de processen verbaal zitten dan normaal.”

Hoe kun je dat verklaren?

“Omdat het stemproces administratief echt ongelooflijk ingewikkeld gemaakt is. Het is ook een dubbele verkiezing, de Provinciale Staten en It Wetterskip. Er zijn volle lijsten en een veel hogere opkomst dan normaal. En wat heel belangrijk is, de veranderende wetgeving. Veel meer regeltjes en een nieuwe telmethode. Op zichzelf een dijk van een telmethode maar zo secuur is dat het ontzettend veel tijd kost.”

Wanneer verwacht je de definitieve uitslag?

“Wij zijn nu met de controle van de Provinciale Staten bezig en rond de klok van zes uur zitten we op 90%. De laatste 10% en dat is altijd zo, zijn de lastigste om die goed kloppend te krijgen, om eer te geven aan de wetgeving.”

Wanneer worden de stemmen van It Wetterskip gecontroleerd?

“Dat doen we vrijdag. Dat is ook een lang proces. Het heeft op z’n Cruijffiaans een voor- en nadeel morgen. Minder lijsten, het aantal kandidaten per lijst is minder. Maar omdat It Wetterskip het laatst telt, ook op de stembureaus. Daar waren de mensen afgelopen nacht, soms om 4 uur, helemaal ‘stikken en kapot’, en zal het kwalitatief minder zijn dan de Provinciale Staten processenverbaal. We hopen door de ervaring die we vandaag hebben gedaan sneller opgelost zal worden. Toch verwacht ik dat ook deze controle een latertje gaat worden.”

Algemeen, hoe is de controle en het stemmen tellen verlopen?

“Het was heel erg zwaar, ook voor de burgers die zitting hadden op de stembureaus. Daar heb ik grote waardering voor, net zoals trouwens onze burgemeester en de gemeentedirectie. En ook voor de collega’s van Burgerzaken een diepe buiging. Die kwamen vanmorgen om 04.00 thuis en stonden hier in alle vroegte al weer om te tellen en te controleren. Het ligt dan ook echt niet aan de mensen, maar puur aan de methodiek, die nu gedaan is. Dat is niet alleen in Súdwest-Fryslân, maar in het hele land. Het was niet te voorkomen met dit proces. We zullen het dan ook zeker nog bespreken, want het was wel héél bureaucratisch!”