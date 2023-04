Controle op opgevoerde fietsen grap! Maar verkeersveiligheid van fietsers wel degelijk belangrijk voor Súdwest-Fryslân

SNEEK- Verkeersveiligheid is een belangrijk thema voor het bestuur van Súdwest-Fryslân. Niet alleen de veiligheid van automobilisten, maar zeker ook die van de fietsgebruikers. Maar de aangekondigde controle op opgevoerde elektrische fietsen is een klassieke 1 april grap. Die komt er niet.

“Laat ik de lucht maar meteen klaren: Wij gaan niet controleren of elektrische fietsen zijn opgevoerd. Daar hoeven de mensen zich geen zorgen te maken over dat er ergens controleurs uit de bosjes schieten om je aan te houden. Dat gaan we echt niet doen”, laat Michel Rietman, wethouder mobiliteit, weten.

Wel geeft de wethouder aan dat de fietsveiligheid zijn aandacht heeft: “Súdwest-Fryslân is een uitgestrekte gemeente die uitnodigt om te fietsen en het gebied zo te ontdekken of simpelweg van A naar B te komen. Dat willen we koesteren én het fietsen stimuleren. Juist ook onder ouderen. De elektrische fiets biedt uitkomst, want daarmee kunnen ouderen langer over de winderige dijken, langs het water en tussen de open weilanden fietsen.”

Aantal verkeersongelukken met elektrische fietsen neemt toe

De gemeente ziet dat het gebruik van elektrische fietsen toeneemt. Eén op de twee verkochte fietsen is inmiddels een elektrische fiets. Tegelijkertijd is de maximale snelheid van de elektrische fietsen niet voor niets een landelijke discussie. Uit onderzoeken blijkt dat elektrische fietsen steeds vaker onderdeel zijn van een verkeersongeluk. Overigens is niet bewezen dat ouderen hiervan vaker de oorzaak zijn. “Deze landelijke politieke discussie volgen wij nauwgezet.”

Opening seizoen ‘Doortrappen in Fryslân’ in Makkum

De gemeente wil juist ouderen blijven stimuleren om met de fiets op pad te gaan. Daarom wordt aankomende woensdag in Makkum het Fries Doortrapseizoen weer afgetrapt (geen grap). Het programma Doortrappen in Fryslân helpt inwoners om zo lang mogelijk (ambitie: tot je 100ste) met plezier en veilig te kunnen blijven fietsen.

Om 10:00 start de ochtend met een fietscheck en krijgen de aanwezigen een fietsspiegel gratis aangeboden. Daarnaast geeft fietsdocent tips over veilig fietsen. Vervolgens gaan de aanwezige buurtsportcoaches samen met de aanwezigen een fietstocht rondom Makkum fietsen.

Opvoeren elektrische fietsen geen grap

“Overigens is het verhaal van opgevoerde elektrische fietsen niet verzonnen. Dat gebeurt echt. In Duitsland zelfs op grote schaal. Dat hebben we natuurlijk liever niet”, vertelt Rietman. Net als een maximum snelheid voor fietsers is ook het opvoeren van elektrische fietsen bij de landelijke politiek geadresseerd.