Consul gemeente SWF Gosse de Jong uit IJlst ontvangt gouden erespeld van de Oorlogsgravenstichting

SNEEK- Als dank voor zijn werk als Consul van de Oorlogsgravenstichting in de gemeente S ú dwest-Fryslân heeft Gosse de Jong uit IJlst vanmiddag een gouden erespeld uit handen van Johan Teeuwisse van de Oorlogsgravenstichting in ontvangst genomen. Burgemeester Jannewietske de Vries, collega’s van Gosse de Jong en een groot aantal van zijn familieleden waren bij de plechtigheid aanwezig in de raadszaal van It Bestjoershûs. De bijeenkomst was een grote verassing voor de consul.

Lokale vertegenwoordiger van de Oorlogsgravenstichting

De heer De Jong is 24 jaar consul voor de Oorlogsgravenstichting. In deze rol is hij de lokale vertegenwoordiger van de Oorlogsgravenstichting in de gemeente Súdwest-Fryslân en daarmee verantwoordelijk voor de in- en externe contacten met betrekking tot het onderhoud van de oorlogsgraven. In de gemeente Súdwest-Fryslân liggen 51 Nederlandse en 101 geallieerde oorlogsslachtoffers begraven.

Sieraad foar ús gemeente

In heel Nederland ondersteunen ongeveer 330 consuls de Oorlogsgravenstichting bij de uitvoering van haar werkzaamheden. De consuls, die meestal in dienst zijn van een gemeente, worden officieel benoemd door de burgemeester, die Gosse de Jong dan ook toesprak.

“Dat Gosse fanôf 1998 foar dizze grêven soarge hat is hiel bysûnder en dêrmei bisto echt in sieraad foar ús gemeente. Want dit is hiel belangryk wurk om dy grêven goed te ûnderhâlden. Wichtich, hielendal yn dizze tiid fan oarloch yn Oekraïne. Dat der plakken binne wêr’t ferhalen ferteld wurde kinne en dat dy spesifieke plakken ûnderholden wurde”, gaf de burgemeester het belang van het werk van Gosse de Jong aan.

Ook Sjoerd Joustra adviseur van de directie van de gemeente Súdwest-Fryslân sprak lovende woorden over Gosse de Jongzijn enorme verantwoordelijkheid voor de oorlogsgraven in de gemeente SWF gedurende een lange periode.

“Zijn werkzaamheden voor de OGS, zijn kritische controle van de graven jaarlijks, er ontgaat Gosse niets! De foto’s die elk jaar moeten worden gemaakt in opdracht van de OGS van alle graven. Gosse weet alle graven te vinden. Veel mensen die annex zijn met de oorlogsgraven kennen Gosse en roemen zijn nauwkeurigheid en grote zorg voor de graven.”

Kunstwerk als cadeau van de gemeente en collega’s

Onderhoud en controle van de graven is een groot en belangrijk deel in het leven van Gosse en vergt veel tijd maar zeker ook veel vrijetijd. Wanneer Gosse zijn controleronde doet neemt ofwel een goede vriend mee of Nienke zijn vrouw.

In hun bijzonder mooi gerestaureerde Opel Olympia uit 1952, picknick mand mee en een aantal dagen on tour door de gemeente Súdwest-Fryslân. Namens collega’s en het gemeentebestuur overhandigde Joustra een fraai kunstwerk vol met symboliek, gemaakt door It Quakeltje uit Exmorra, aan Gosse de Jong.

Over de Oorlogsgravenstichting

Voorafgaand aan het overhandigen van de gouden erespeld vertelde de heer Johan Teeuwisse over de Oorlogsgravenstichting. “De Oorlogsgravenstichting houdt de herinnering aan alle Nederlandse oorlogsslachtoffers levend bij huidige en toekomstige generaties. Dit doen wij door hun levensverhalen te verzamelen en te delen en het onderhouden van de 50.000 Nederlandse oorlogsgraven waar ook ter wereld”, aldus Teeuwisse.