Concrete tips om energie te besparen in het huishouden

Tijd om in te zoomen op een aantal tips waarmee je de energierekening kunt drukken. Zo zorg je ervoor dat je minder geld kwijt bent aan het gebruik van huishoudelijke apparaten!

Kies voor een zuinig energielabel voor besparing op termijn

Het verbruik van apparaten wordt grotendeels bepaald door het energielabel. Zo kun je bijvoorbeeld met een wasmachine met energielabel A ruim €100 per jaar besparen ten opzichte van een model met label D. Op termijn kan je dat flink wat geld schelen en dat maakt het waard om eens te kijken of je je oude apparaten beter kunt vervangen. Je kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een vergelijkingswebsite als DeBeste.com, die huishoudelijke producten als de beste vaatwasser, wasmachine en droger voor jou op een rijtje zet. Zo vind je een voordelig model met goede prijs-kwaliteit en een aantrekkelijk energielabel.

Gebruik apparaten zoveel mogelijk in daluren

Energieaanbieders hanteren vaak een regulier en daluren tarief, waarbij die laatste voordeliger is. De daluren zijn vaak wat later, zoals in de avond en ’s nachts. Het is aan te raden om apparaten juist op die tijdstippen aan te zetten. We kunnen ons voorstellen dat dat niet altijd een fijne timing is, maar gelukkig zijn bijvoorbeeld (nieuwere) wasmachines, drogers en vaatwassers veelal voorzien van de functie ‘startuitstel’, waarmee je het apparaat kunt programmeren om aan te gaan op een later tijdstip.

Ga effectief om met koelkast en vriezer

Even snel dat drinken inschenken terwijl je de koelkast open laat staan? Je bent niet de enige die dat doet. Toch is dat niet aan te raden, want de koelte sluipt te koelkast uit waardoor zelfs je verwarming harder aan het werk moet. Kortom, sluiten die deur! En haal je iets uit de vriezer, dan laat je dat bij voorkeur ontdooien in de koelkast om verbruik terug te dringen. Heb je overigens een grote koelkast of vriezer waarvan je een groot deel van de ruimte niet gebruikt? Dan zou een kleinere vriezer of koelkast kopen op termijn ook kunnen uitsparen, want een groter model verbruikt immers meer stroom. En als je dat te grote model ook nog eens tweedehands kunt verkopen houd je meteen wat geld over om te investeren in je nieuwe model.

Gebruik wasmachine en droger niet onnodig en ga voor de eco-stand

Even snel een halfvolle was draaien is dubbelop geen goed idee. Enerzijds kost het je meer wasbeurten en anderzijds wordt katoenen was beter schoon bij een volle machine. Dat komt door de wrijving van de stof. Probeer je wasbeurten dus slim te plannen en trek tijd uit voor het draaien van wasjes op de eco-stand. Want hoewel deze draaibeurt er langer over doet, gebruikt hij minder energie voor het opwarmen van water, waarmee je zo’n 30% energie bespaart ten opzichte van het reguliere wasprogramma.

Daarna was drogen? Hang het liever wat vaker uit in plaats van in de droger te stoppen. Zorg dat je bij het gebruik van de droger het wasgoed zo snel mogelijk uit het apparaat haalt, want veel modellen draaien daarna nog automatisch door om kreuken te voorkomen, wat natuurlijk fijn is voor je wasgoed maar wel extra stroom kost.

Voorkom (sluimer)gebruik

Veel mensen laten opladers de hele dag door in het stopcontact zitten, wat absoluut zonde is omdat dit sluimergebruik veroorzaakt. Ook het aan laten staan van de lampen en tv als je ‘even snel gaat douchen of boodschappen gaat doen’ is niet aanbevolen. En die douche alvast een minuutje vooraf aanzetten of die verwarming een graadje hoger zetten als je het koud hebt? Allemaal acties waardoor de energierekening oploopt. Douche zo kort mogelijk en trek eens wat vaker een trui aan om de energierekening te drukken.

Laat je adviseren door een Energiecoach

Gemeente Súdwest-Fryslân helpt inwoners graag met energie besparen en daarom bieden ze tijdelijke subsidie aan waarmee huurders eenmalig voor €70 aan energiebesparende producten kunt aanschaffen. Zo zou je bijvoorbeeld je lampen kunnen vervangen door led, of meer isolatie kunnen aanbrengen. Ook kan er een afspraak gemaakt worden met een Energiecoach, die bij jou thuis langs komt om je gerichte tips te geven om energie te besparen in jouw woning.