Conclusie 85ste Sneekweek: Groot succes!

Eindelijk, na twee jaar ‘droog’ te hebben gestaan, kon hét watersportevenement van Nederland eindelijk weer doorgaan. Bijna 600 zeilboten, 1200 zeilers, 30 klassen waren op het water te vinden. Zeven muziekpleinen in de binnenstad en meer dan 30 verschillende artiesten zorgden voor de muzikale sfeer in de binnenstad. De spetterende kermis, straatfestivalacts, de hardzeildagbraderie en watersportactiviteiten zoals de rubberbotenrace en de optimist on tour voor het theater maakten overdag deel uit van het uitgebreide programma voor jong en oud.

“Prachtig, zo’n divers programma waarbij de watersport toch echt weer centraal stond. De Sneekweek heeft een geweldige impact op de stad Sneek, de ondernemers en de inwoners. Als echte Sneker ben ik trots op het verloop van deze mooie Sneekweek. We zijn het met z’n allen nog niet verleerd”, doelt Michel Rietman, wethouder Gastvrijheidseconomie, op de twee (corona)jaren zonder Sneekweek.

19,7 miljoen euro en een zeer hoge waardering

Stichting Sneekweek maakte die impact van het evenement op de stad Sneek inzichtelijk door onderzoek te doen naar die impact. De resultaten deelde de stichting eerder deze week. Rietman: “Een economisch belang van maar liefst 19,7 miljoen euro en een zeer hoge waardering voor het evenement, dat is toch een mooie conclusie.”

Minder aanhoudingen dan in de voorgaande drie edities Sneekweek

De 85ste Sneekweek is bovendien goed verlopen, zonder grote incidenten of openbare orde verstoringen. Zo is er een daling te zien in het aantal aanhoudingen van de politie ten opzichte van voorgaande edities. Van 47 in 2019 naar 39 dit jaar. Daarmee wordt de stijgende lijn van de laatste drie edities doorbroken.

De inzet van handhavers van de gemeente Súdwest-Fryslân werd als zeer waardevolle aanvulling op de inzet van de politie ervaren.

“Er blijft natuurlijk altijd ruimte voor verbetering, en daar kijken we ook samen met de betrokken partijen naar. We willen onze inwoners en bezoekers een zo mooi mogelijke Sneekweek voorschotelen. En ik zeg het nog maar eens: Daar zijn we afgelopen jaar met z’n allen goed in geslaagd”, aldus een trotse wethouder Rietman.