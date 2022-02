Concertreeks over voetbal in de Tweede Wereldoorlog

SNEEK- Op 19 maart is in Emmen de nationale première van de concertreeks Het Oorlogselftal. Daarna volgen optredens Maasbracht, Utrecht, Alkmaar, Sneek, Wageningen en Amsterdam. In deze productie van het Nachtlicht Ensemble staan de levens centraal van voetballers tijdens de Tweede Wereldoorlog. De verhalen over onder meer sportjournalist Han Hollander, Ajacied Eddy Hamel en Feyenoorder Joop van der Heide zijn gebaseerd op onderzoek van sporthistoricus Jurryt van de Vooren. Er is hiervoor een speciale website gelanceerd: www.oorlogselftal.nl .

Op 21 april 1940 speelde het Nederlands elftal in het Olympisch Stadion zijn laatste thuiswedstrijd vóór de Duitse inval. Han Hollander verzorgde namens de AVRO-radio het rechtstreekse verslag. Op 12 mei 1946 speelde het Nederlands elftal in het Olympisch Stadion zijn eerste thuiswedstrijd ná de Bevrijding. Han Hollander was er niet meer bij, want samen met zijn vrouw Leentje Hollander-Smeer werd hij op 9 juli 1943 vermoord in Sobibor.

De legendarische sportjournalist Hollander was één van de duizenden oorlogsslachtoffers in het Nederlandse voetbal. Zijn naam staat daarom op het KNVB-monument, dat in 1949 werd onthuld, samen met nog 2211 andere omgekomen voetballers uit heel Nederland en Nederlands-Indië. Sinds enkele jaren doet sporthistoricus Jurryt van de Vooren onderzoek naar deze voetballers, te volgen op de website Voetbalmonument.nl.

Het Oorlogselftal

Het Nachtlicht Ensemble heeft deze vergeten persoonlijke verhalen verwerkt in de concertreeks Het Oorlogselftal. Dit is een jong ensemble dat de grenzen binnen de muziek opzoekt. De verschillende achtergronden, zowel jazz als klassiek, worden gecombineerd. Het Oorlogselftal wordt daarmee een ontmoeting tussen muziek, sport, geschiedenis en herdenken

Op 19 maart gaat Het Oorlogselftal officieel in première in Emmen, in samenwerking met Harmonie Euterpe. Naast Han Hollander is hierin ook aandacht voor onder meer Eddy Hamel van Ajax, die werd vermoord in Auschwitz, en Feyenoorder Joop van der Heide, die werd opgepakt tijdens de Razzia van Rotterdam om een half jaar later zijn eigen stad te bevrijden, op 8 mei 1945. Deze werken zijn gecomponeerd door Tijmen van Tol, Chris Muller, Oene van Geel, Tom Koudijs en Xander Benham. Daarnaast speelt het ensemble met lokale muziekverenigingen nieuwe, samen gecreëerde mini-composities over lokale voetbalverhalen uit de oorlog. Die verhalen uit de eigen regio staan nu al op www.oorlogselftal.nl.

Het Nachtlicht Ensemble treedt ook op in Maasbracht, Utrecht, Alkmaar, Sneek, Wageningen en Amsterdam - eveneens in samenwerking met plaatselijke muzikanten. Zo zijn er bij elk concert andere lokale voetbalverhalen uit de Tweede Wereldoorlog te horen.

Concerten

19 maart - Emmen | i.s.m. Harmonie Euterpe (dubbelconcert)

20 maart - Maasbracht | i.s.m. Fanfare Eensgezindheid Maasbracht

27 maart - Utrecht | i.s.m. De Utrechtse Muziek School

3 april - Alkmaar | i.s.m. Artiance, Centrum voor de Kunsten

16 april - Sneek | i.s.m. Kunstencentrum Sneek

24 april - Wageningen | i.s.m. Stedelijke Muziekvereniging "De Harmonie"

4 mei - Amsterdam | Nationale Sportherdenking

Het Oorlogselftal is mede tot stand gekomen door het Fonds voor Cultuurparticipatie, de provincie Drenthe, de gemeente Utrecht, het K.F. Hein Fonds en de gemeente Wageningen.

De themawebsite is www.oorlogselftal.nl

Voor meer informatie en ticketverkoop: www.nachtlichtensemble.nl