Concert Top en Twell sjongers en GK Evergreens: Een bijzondere combinatie

Beide koren hebben een rijke traditie in het geven van optredens: een gezamenlijk optreden is een feest! Het repertoire vult elkaar heel goed aan. Beide koren streven naar kwaliteit en plezier in het zingen.

Naast veel liederen uit het eigen repertoire wordt door beide koren hard gewerkt aan twee nummers die gezamenlijk worden gebracht. De keus is gevallen op Sloop John B van de Top en Twell sjongers en We’l meet again van de Evergreens.

Beide koren hebben een eigen begeleidingscombo: dat wordt een hele happening als dat gezamenlijk op treedt.

Het koor Evergreens worden gedirigeerd door Erwin de Ruiter.

De Top en Twell sjongers worden gedirigeerd door Age Elzinga.

Beide koren willen graag nieuwe leden verwelkomen dus dit is je kans om eens te zien hoe leuk zingen in een koor is. We zeggen altijd: iedereen kan zingen dus ook jij.

De toegang is gratis: u bepaalt zelf welke financiële bijdrage u wilt geven voor de onkosten.