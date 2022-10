Concert Sneeker Cantatekoor in Doopsgezinde kerk Sneek

SNEEK- Op zondag 20 november 2022 geeft het Sneeker Cantatekoor een concert in de Doopsgezinde kerk aan de Singel 28 in Sneek.

Het thema van dit concert is “Inspiratie”. Er worden werken uitgevoerd van: Mozart, Elgar, Mendelssohn, Sullivan en Stainer.“Inspiratie” omdat we gekozen hebben voor componisten die elkaar hebben beïnvloed. Daardoor is een gevarieerd programma ontstaan, waarbij vrolijke onderdelen, zoals een Nocturnus van Mozart en het Trauergesang van Mendelssohn elkaar afwisselen.

Dirigent is Sippie Broersma en Bob van der Linde is organist.

Bob speelt improvisaties van Mozart en Elgar.

Sopranen: Sippie Broersma en Erica Wierstra

De aanvang van het concert is 16.00 uur.

De toegangsprijs is € 15,00.

Het programmaboekje is ook uw toegangsbewijs.

Verkrijgbaar bij de ingang van de kerk.

U kunt nog meer informatie over het concert vinden op:

www.sneekercantatekoor.nl.