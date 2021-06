Concert Roon Staal in Makkum gaat definitief door

Coronaproof

Met op authentieke wijze gezongen covers maar ook karakteristieke eigen werken kunnen bezoekers kiezen tussen het concert om 19.00 uur of het concert om 21.00 uur. De concerten zullen voldoen aan de nog geldende corona maatregelen.

'Amazing Vocal Performance'

Terugkomend publiek kennen de warme stem en het prachtige pianospel van de 41-jarige zanger. Maar voor hen die Roon Staal nog niet eerder live hebben meegemaakt heeft de legendarische zanger Art Garfunkel (Simon&Garfunkel) een aanbeveling: “Here I take great pleasure in introducing the extraordinary talent of Roon Staal, one of the truly great singers in the western world! We have been friends for years, singing together and recording just for the beauty of it. Let the amazing tenor vocal performance of Mr Staal now carry you away! Very truly yours, Art Garfunkel”.

In The Silence Of Light Remix

In de afgelopen tijd heeft Roon een aantal online concerten gegeven via zijn youtube kanaal. Tijdens het online concert in maart heeft hij zijn nieuwste album "In The Silence Of Light Remix" gepresenteerd. Daar is in april het album "A-Priori" bijgekomen. Tijdens de komende Zomer Tour zullen songs van deze nieuwe maar ook eerdere albums, met zowel eigen composities als covers, live worden gespeeld.

Alle informatie mbt de Zomer Tour en het concert in Makkum kunt u vinden op de website www.roonstaal.com. Reserveringen kunnen daar worden gemaakt of via 06-15403125.