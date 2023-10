Concert Maria Kelly en Rival Sisters in Podium Pingjum

PINGJUM - Op zondagmiddag 15 oktober treden in Podium Pingjum Maria Kelly en Rival Sisters op. Hannah Hiemstra alias Rival Sisters is drummer, componist en multi-instrumentalist. Zij verhuisde op 18 jarige leeftijd naar Dublin, Ierland voor een muziekstudie. Daar studeerde ook Maria Kelly en zo begon hun muzikale samenwerking.

Hoewel beiden soloprojecten hebben, kruisten hun wegen zich afgelopen jaar opnieuw, hernieuwden ze hun muzikale connectie om nieuwe paden in te slaan en een kleine tour te spelen. Een gedeeld avontuur met ieder een eigen muzikale inbreng.

Zij spelen in oktober op verschillende unieke en bijzondere locaties waar een sterke sense of place is, een sterke identiteit die diep gevoeld wordt door bewoners en bezoekers. Locaties die een extra dimensie toevoegen aan hun muzikale verhaal. Zo nemen Maria Kelly en Rival Sisters het publiek individueel mee op een tocht door een wereld van klanken en melodieën.

In een kleine setting, maar met een intense impact op de luisteraar. Maria Kelly is een in Ierland bekende alt-folk artiest. Als vocalist en gitarist heeft zij een sound ontwikkeld die zowel subtiel als sterk is en de luisteraars raakt. In deze voorstelling vertelt Hannah in Rival Sisters als vocalist haar muzikale verhaal vanachter de piano.

Voor de Nederlandse tour maakte ze een tot de kern teruggebrachte, intieme voorstelling om haar publiek mee te nemen. Op zondagmiddag 15 oktober spelen zij om 15.00 uur in Podium Pingjum, Grote Buren 6, 8749 GE Pingjum. Informatie en tickets: https://www.ticketkantoor.nl/shop/Mariakelly