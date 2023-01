Concert 'Foar ús maten..!' op 4 februari in De Klink in Koudum

KOUDUM - 'Foar ús maten' is een muzikale ode aan vier muzikanten die in vijf bands uit Bolsward, Sneek en Koudum hebben gespeeld en waar in de afgelopen periode afscheid van moest worden genomen. Op 4 februari geven deze vijf bands een concert in de Klink in Koudum.

Deze 4 muzikanten -'onze maten'- zijn Johan Bloem, Harry Koch, Lody Franzen en Jan Visser. Zij speelden in één of meer van de volgende bands: Lazy Lads (Bolsward), Blues Busters (Bolsward), All Stars Blues Band (Sneek), Travelin' Band (Bolsward) en Cajun Beano (Koudum).

Kaarten voor dit unieke muzikale eerbetoon zijn in de voorverkoop te verkrijgen bij Boekhandel Muizelaar in Koudum en bij Verfwinkel Rosenau in Bolsward en kosten 10 euro per stuk.

Datum: zaterdag 4 februari 2023

Aanvang 21.00 u. zaal open om 20.30 u.

Locatie: De Klink, Koudum