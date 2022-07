Concert Britten Strijkorkest in Van Doniakerk Makkum

MAKKUM- Het Britten Jeugd Strijkorkest uit Zwolle maakt deze zomer van 15 tot 22 juli een tournee langs de Wadden en het IJsselmeer. Het orkest, dat geleid wordt door dirigent Loes Visser, bestaat uit jonge getalenteerde strijkers van 14 t/m 22 jaar en koos na een aantal buitenlandse tournees Nederland weer uit voor de jaarlijkse tournee, met concerten in Harlingen, op Terschelling, Vlieland en Texel en in Makkum en Medemblik.

De stoere clipper Manna is hun thuis tijdens de tournee en brengt het orkest naar alle speelsteden. Het concert in Makkum vindt plaats in de prachtige van Doniakerk. Dirigent Loes Visser weet met haar orkest steevast het publiek te raken door met haar orkest intens en op hoog niveau te musiceren. Solisten zijn de zeer getalenteerde violist Joshua Galasse en de virtuoze contrabassist Benjamin de Boer. Zij spelen nieuw werk dat speciaal voor het Britten Concours werd gecomponeerd.

Mozart & Bach

Verder op het programma muziek van Mozart, Bloch en de naamgever van het orkest, Benjamin Britten. Bevlogen musiceren in de mooie, warme sfeer van de van Doniakerk. Het wordt een bijzondere avond. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.hetbritten.nl. Het Britten Jeugd Strijkorkest is opgericht in 2007 door dirigent Loes Visser en biedt jonge talentvolle strijkers uit Oost-Nederland de kans hun muzikale talenten op niveau te ontwikkelen.

Het motto daarbij is: kwaliteit, warmte, bezieling en plezier. Er wordt nauw samengewerkt met het ArtEZ Conservatorium in Zwolle. Jaarlijks geeft het orkest vele concerten, worden opnames voor een CD gemaakt en gaat het op tournee. Het orkest heeft o.l.v. dirigent Loes Visser een vaste plaats veroverd in het culturele aanbod van Nederland.

In 2014 won het orkest de eerste prijs tijdens het prestigieuze Summa Cum Laude Festival in Wenen. De ‘Britteners’ traden meerdere malen op voor het Nederlands Koningshuis (o.a. de officiële openingsact tijdens Koningsdag 2016 in Zwolle) en ze maakten diverse cd’s die lovende kritieken kregen op de radio en in de pers. Ook waren ze te zien in het programma Podium Witteman op TV.

Te gast bij het orkest waren spraakmakende artiesten als pianist Daniel Wayenberg, cellisten Gavriel Lipkind, Maya Bogdanovic en Anastasia Kobekina, violisten Liza Ferschtman, Charlie Siem, Carla Leurs, Maria Milstein, Rosanne Philippens, Tjeerd Top en Daniël Rowland, contrabassist Dominik Wagner en de sopraan Bernadeta Astari. Ook jonge prijswinnaars van het Prinses Christina Concours en het eigen Britten Concours soleerden bij het orkest.

Op uitnodiging van diverse festivals ging het orkest op tournee naar Spanje, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Oostenrijk, Duitsland, Tsjechië, Engeland, Zweden, en Denemarken. Ook maakte het Britten Jeugd Strijkorkest eerder twee succesvolle tournees in Nederland. Britten Wadden Tournee 2022 15 juli Concert Harlingen 16 juli Concert Westerkerk Terschelling 17 juli Concert Nicolaaskerk Vlieland 19 juli Concert van Doniakerk Makkum 20 juli Concert Bonifaciuskerk Medemblik 21 juli Concert Hoornder Kerkje Texel Alle concerten zijn ’s avonds. Voor meer informatie kijk op www.hetbritten.nl