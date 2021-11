Concert bij kaarslicht ‘Fries Gemengd Ensemble’

In de klankvolle Doopsgezinde kerk te Sneek zal een gevarieerd programma worden gebracht.

Het ensemble, bestaande uit 10 dames en 4 heren met solistische kwaliteiten, heeft in 6 weken een aantal kerstliederen ingestudeerd. Het eerste optreden in de Martinikerk van Bolsward was een prima succes! In de kleinere, maar eveneens akoestisch fijne ruimte van de Sneker kerk kan het Fries Gemengd Ensemble de kerstzang een speciale sfeer bezorgen.

De arrangementen van de liederen zijn gemaakt door de dirigent

Jannet Rienks heeft al meerdere keren meegewerkt aan concerten met koren van Jan Brens, o.a. Zomerkoor en Súdwestkoor. Zij wordt op piano begeleid door Sjoukje van der Velde, die ook het ensemble zal ondersteunen.

Acteur Jan Arendz is in Friesland al jaren bekend door zijn producties bij Omrop Fryslân. Diverse toneelvoorstellingen werden een groot succes, zoals o.a. 'Nei de dûns' en de 'Man fan dyn libben'. In januari zal een nieuwe productie het licht zien, nl. 'Echt wier' van Bonne Stienstra.

IJs, weer en corona dienende kunnen kaarten à 10 euro te verkrijgen zijn bij koorleden en aan de Doopsgezinde kerk, aan de Singel te Sneek.