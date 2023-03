Compost- en plantenactie van 22 t/m 28 maart bij de gemeente

Compostactie

Het is zaterdag 25 maart Nationale Compostdag. Daarom kun je van 22 tot en met 28 maart gratis compost ophalen. Al het groenafval dat we produceren, leveren we in bij Donker Substrates (onderdeel van Donker Groep). Het groenbedrijf zet dit om naar compost. Tijdens de compostweek stelt Donker Substrates 150 ton compost beschikbaar. Je kunt maximaal 140 liter compost ophalen, voor je eigen tuin.

Waar moet je op letten?

Wees op tijd, want op = op.

Vergeet niet een aanhanger mee te nemen voor het vervoeren van de compost.

De compost schep je zelf in de kar.

Waar en wanneer kun je de compost ophalen?

Je kunt de compost gratis ophalen op één van onze milieustraten in Koudum, Heeg, Bolsward of Sneek. Op de pagina Milieustraten vind je de adressen en openingstijden.

Plantenactie

Wat moet je doen om een gratis struik of plant te krijgen? Een vierkante meter tegels of klinkers inleveren. En wanneer kun je de tegels inleveren en een struik of plant krijgen? Op zaterdag 25 maart tussen 9 en 13 uur.

Waar kun je de struik of plant ophalen?

In Bolsward, bij de milieustraat aan de Exmorraweg 3a of in Sneek, aan de Wetterskipsdyk 1. Let op: dit is niet de milieustraat zelf. Het is de opslagloods die rechts voor de milieustraat staat.

Wat voor struik of plant kun je krijgen?

Een bessenstruik, een sierstruik of vaste planten.

Waarom houdt de gemeente deze actie?

Omdat het belangrijk is dat we met elkaar onze gemeente groener maken. Je tuin groener maken heeft veel voordelen:

Het staat mooier.

Bij veel regen kan het water beter wegkomen.

Als het heet is, zit je in het groen een stukje koeler.

Je helpt de dieren: bijen en vlinders zijn blij met groen, en een egel bijvoorbeeld ook.

Meer weten over het vergroenen van je tuin? Ga dan naar de pagina Steenbreek.