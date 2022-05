Componist des Vaderlands Martin Fondse schrijft muziek voor Nederland

LEEUWARDEN- Martin Fondse, Componist des Vaderlands, schrijft voor alle muzikanten in Nederland de compositie All Together Now. De première is zondag 26 juni op het CityProms Festival in Leeuwarden, waar het stuk op het Wilhelminaplein wordt uitgevoerd door orkesten, koren, musici en zangers uit Groningen, Drenthe en Friesland.

All Together Now is een eigentijdse compositie van een uur met een mix van stijlen, genres en kleuren. Met de compositie, die bij de verschillende opvoeringen door het land steeds een andere verschijningsvorm krijgt, wil Martin Fondse mensen samenbrengen en laten horen dat hedendaagse muziek inclusief is, voor iedereen in de samenleving toegankelijk.

Bij zijn aantreden als Componist des Vaderlands sprak Fondse als belangrijkste wens en voornemen uit alle twaalf provincies te bezoeken en met elkaar te verbinden. De komende twee jaar reist hij daarom met de compositie All Together Now door het land en laat hij het vier keer uitvoeren, in het noorden, zuiden, westen en midden van Nederland. De aftrap is 26 juni op het CityProms Festival (@cityproms) in Leeuwarden waar de focus, passend bij de sterke noordelijke gevoelens van mienskip en naoberschap, ligt op samenwerking met lokale gemeenschappen. Orkesten, koren, musici en zangers uit Groningen, Drenthe en Friesland voeren, samen met Fondse, de compositie uit. Met het grote deelnemersveld wil Fondse ook de diversiteit van de Noord-Nederlandse cultuur laten zien.

In de tweede helft van 2022 volgt het zuiden van het land – Noord Brabant, Limburg en Gelderland – waar bij de uitvoering de focus komt te liggen op hedendaags nieuw werk. In 2023 volgen het westen van het land (Zeeland, Zuid en Noord Holland) met de focus op jazz en midden Nederland (Flevoland, Overijssel en Utrecht) met muziek uit alle hoeken van de wereld.

Componist des Vaderlands

Pianist, vibrandoneonist, componist, arrangeur, mentor, orkestleider en dirigent Martin Fondse is de vierde Componist des Vaderlands, na Willem Jeths, Mayke Nas en Calliope Tsoupaki. Buma Cultuur nam hiervoor het initiatief om het muziekleven een boegbeeld te geven voor eigentijdse Nederlandse muziek. Twee jaar lang zal Fondse met eigen composities inspelen op actuele ontwikkelingen in de samenleving. Daarnaast komt hij als ambassadeur op voor het belang van alle betrokkenen in ons muziekleven, van componisten en musici tot docenten. Voor zijn periode als Componist des Vaderlands geeft Fondse enkele steekwoorden: muziek is ontmoeting, inspiratie, creativiteit, leren, begrip en empathie. Zijn uitgangspunt is nieuwsgierigheid. Fondse: “Het is van groot belang nieuwsgierig te zijn. Naar jezelf, de ander, andere muziekstijlen, andere culturen. Verder kijken dan het eerste gezicht. Er is altijd nog iets waardevols, van betekenis, verrassends om de hoek.”

