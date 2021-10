Complexe zorg thuis door eigen Technisch Thuiszorgteam

SNEEK - Thuiszorg Zuidwest Friesland introduceert een eigen Technisch Thuiszorgteam. Sinds 1 oktober richt dit gespecialiseerde team zich uitsluitend op het werkgebied van Thuiszorg Zuidwest Friesland. Dit is goed nieuws voor cliënten, stelt Sjirk Thibaudier, unitleider van het Technisch Thuiszorgteam. ‘We werken met een compact team in een overzichtelijke regio. Door de beperkte reisafstanden zijn we heel flexibel en staan we nog sneller bij onze cliënten op de stoep.’