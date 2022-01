Competitieduel VC Sneek uitgesteld

SNEEK - Zaterdagavond hadden de volleybaldames van VC Sneek in actie moeten komen tegen Booleans/VV Utrecht, maar het competitieduel is uitgesteld vanwege een aantal besmettingen binnen de selectie van de tegenstander. Van de zes competitieduels dit weekend in de Eredivisie Dames zijn er vier wedstrijden om dezelfde reden afgelast.

Maar al te graag was VC Sneek gisteren afgereisd naar Utrecht, want in de Domstad viel nog iets recht te zetten na de thuisnederlaag eerder dit seizoen. Daarnaast is de vorm uitstekend en het zelfvertrouwen groot bij de Sneker volleybalsters na drie overwinningen op rij.

Om deze vorm te behouden is er getraind en bereiden de dames zich voor op de bekerwedstrijd tegen Peelpush komende woensdag in de Sneker Sporthal. Gestreden wordt er voor een plek in de kwartfinales van het nationale bekertoernooi.