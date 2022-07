Competitie-indeling Sneker voetbalclubs bekend

SNEEK - De afgelopen weken zijn door de KNVB de competitie-indelingen gepubliceerd voor het amateurvoetbal. Dat lijkt vroeg, omdat de kruitdampen van de nacompetitie nog amper opgetrokken zijn, maar de indelingen worden meestal al voor de zomervakantie bekend gemaakt. Het duurt nog even voordat de competities van start gaan. Dit zal in september zijn. Het competitieprogramma is nog niet bekend.