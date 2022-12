Compensatie energiekosten sportverenigingen

Maatregelen

Zo kunnen sportverenigingen aanspraak maken op de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK), waarbij de staat onder voorwaarden 50% van de gestegen energieprijzen vergoedt. Daarnaast krijgen gemeenten vanaf de lente van 2023 structureel 300 miljoen om publieke en maatschappelijke voorzieninge waaronder sportverenigingen tegemoet te komen in de hoge energiekosten. Bovenop dat bedrag dat kan oplopendst 400 miljoen, komt een noodfonds van 6 miljoen waarmee gemeenten en provincie de ergste nood kunnen ledigen.

Sneek Wit Zwart

Vooruitlopende op die maatregelen kondigde Sneek Wit Zwart begin september al aan dat men bij trainingen een aantal kleedkamers gesloten zou houden en dat de jeugd na afloop van de trainingen niet meer op het complex mocht douchen. Daarnaast verzocht de club de leden om bij het verlaten van ruimten de deur te sluiten en het licht uit te doen, terwijl een kosten/baten-analyse niet langer toelaat en toestaat om op zondag de stekker van de frituur in het stopcontact te steken.



Op tijd?

De hiervoor genoemde maatregelen houden rekening met de verschillen in accommodatie en energiecontract. Niettemin is de vraag opportuun, of de hiervoor genoemde compensatie op tijd komt nu de energienota van veel vereniging met factor vijf stijgt Uit onderzoek blijkt dat door die verhoging die niet zelden tienduizenden euro’s bedraagt, inmiddels zo’n 170 clubs in acute nood verkeren en dreigen om te vallen. Daarbij dient ook opgemerkt te worden dat de verhoging niet via de contributies aan de leden doorberekend kan worden, omdat zij privé met dezelfde ontwikkelingen geconfronteerd worden en om die reden vaak het lidmaatschap beëindigen.

