Communicatie Aaipop voortaan in het Nederlands

Nijland-Na 35 jaar zwicht Aaipop alsnog voor de druk vanuit overheid, maar ook maatschappij, om communicatie volledig in het Nederlands uit te voeren. Stichting Aaipop is tot dit besluit gekomen zodat zij binnen Friesland alle inwoners kunnen bereiken en in deze inclusieve tijd niemand willen buitensluiten. Door dit besluit is de ambitie vanuit de organisatie gegroeid om het Aaipop festival ook in Nederland breder op de kaart te zetten

De voorverkoop van het festival is al enige weken geopend. Hoewel de kaartverkoop goed verloopt is de verwachting van de organisatie dat de voorverkoop door deze wijziging nog sneller zal gaan. Er wordt serieus rekening mee gehouden dat Aaipop, net zoals in de beginjaren, weer uitverkocht zal raken. Door vanaf morgen officieel in het Nederlands te communiceren is de verachting van de organisatie dat het bereik zal toenemen en de toestroom van bezoekers op zal lopen.

Het Aaipop festival zal nog altijd podium blijven bieden aan Friestalige artiesten. Al worden Nederlands- of Engelstalige artiesten niet buitengesloten. Voor dit jaar was de line-up al vastgesteld en staan er alleen Friestalige bands geprogrammeerd. Voor volgend jaar staat de programmering nog open en kijkt de organisatie naar alle mogelijkheden. Stichting Aaipop roept dan ook Nederlands- of Engelstalige artiesten en bands op zich te melden bij de organisatie voor Aaipop 2023.