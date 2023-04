Commissieleden Hermes-tsjerke in het zonnetje gezet!

UITWELLINGERGA - Al 40 jaar zijn Marieke Wittermans, Ytje Soeten en Herman Epema actief voor het plaatselijk bestuur van de Hermes-tsjerke. In 1983 is de kerk van Uitwellingerga eigendom geworden van de Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT) en dit drietal is vanaf het begin erbij betrokken als bestuurslid.