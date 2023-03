Commissaris van de Koning Arno Brok opent Kruiswegwandeling in Sneek

SNEEK – Met het aansteken van een kaars opende Commissaris van de Koning in Fryslân dhr. Arno A.M. Brok vanmorgen de Kruiswegwandeling 2023. De openingshandeling vond plaats in de hal van het Bonifatiushuis aan de Jachthavenstraat in Sneek.

Op 14 verschillende locaties

Gesteund door het succes in 2019 toen de allereerste kruiswegwandeling van Sneek een feit was, gaat de RK Sint Martinuskerk in Sneek ook dit jaar een kruiswegwandeling die nog afgelegd kan worden tot en met Goede Vrijdag 7 april a.s. In deze periode hangen er veertien kruiswegstaties – schilderijen die het lijdensverhaal van Jezus uitbeelden- op 14 verschillende locaties door het centrum van de stad Sneek.

Het woord statie is afgeleid van het Latijnse woord statio dat het staan of stilstaan betekent. Bij elk schilderij staat een kort stukje hedendaagse tekst oftewel een overdenking die bezoekers laat nadenken over de vraag wat vandaag de dag de lijdensweg van Jezus voor mensen betekent.

De staties zijn kopieën van de staties die in de Sint Martinuskerk van Sneek hangen.

De wandeling begint bij zorgcentrum Bonifatiushuis, Jachthavenstraat 28 en leidt deelnemers langs bijzondere locaties in de stad. Het eindpunt is de Sint Martinuskerk aan de Singel 62.

Anderhalf uur

De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur en onderweg is er voldoende (horeca) gelegenheid om even uit te rusten.

Bij alle deelnemende locaties is een gratis boekwerkje verkrijgbaar met een routebeschrijving.

De opening van de kruiswegwandeling vindt plaats op vrijdag 10 maart a.s. om 10:00 uur in de hal van het Bonifatiushuis Jachthavenstraat 28 te Sneek door de Commissaris van de Koning in Friesland dhr. drs. A.A.M. Brok.

De Kruiswegwandeling is een initiatief van de RK Sint Martinuskerk te Sneek, onderdeel van de Sint Antonius van Padua Parochie.