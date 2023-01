FRYSLÂN - Fryslân moet niet blijven hangen in het sentiment dat leeft over de kloof tussen de Randstad en het platteland. Dat zei commissaris van de Koning Arno Brok vrijdag in zijn nieuwjaarstoespraak.

"Nederland is maar een postzegeltje: vanuit de ruimte lopen stad en platteland naadloos in elkaar over", zei Brok. Fryslân moet daarom volgens hem uitgaan van eigen kracht en kwaliteiten. "We hebben wat te bieden, daar hoeven we niet bescheiden over te doen."

De polarisatie zou daarom volgens Brok niet de overhand moeten krijgen. "Laten we elkaar niet gek maken. We hebben elkaar nodig. Op Friese schaal is dat net zo. De elf steden kunnen niet zonder de 400 dorpen, en andersom", zegt Brok. "In het licht van de mondiale crisis zijn Nederland en Fryslân te klein voor geruzie (bargebiten)."

'Geef ons bevoegdheid'

De commissaris had in zijn toespraak natuurlijk ook oog voor de Provinciale Statenverkiezingen die in maart op de agenda staan. Hij wijst daarbij op de grote thema's de komende vier jaar.

"Ook de komende periode zullen er belangrijke keuzes gemaakt moeten worden als het gaat om stikstof, veenweide en biodiversiteit, maar ook aangaande andere belangrijke thema's zoals de Lelylijn, woningbouw en Friese taal en cultuur", zei Brok.

Brok benadrukte dat het belangrijk is dat mensen in maart stemmen. "Geef bevoegdheid aans ons parlement, geef bevoegdheid aan de mensen die jullie willen vertegenwoordigen in de Staten." Brok wil een hogere opkomst

De commissaris stelt dat Fryslân als provincie het verschil kan maken. Friezen voelen zich betrokken bij hun omgeving en dat is terug te zien in het stemgedrag: het opkomstpercentage in Fryslân lag vier jaar geleden drie procent hoger dan het landelijk gemiddelde.