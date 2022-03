Commentaren op verkiezingsuitslag: Met ruim 40.000 stemmen en een opkomstpercentage van 55.57% is dat de grootste winst!

SNEEK- Nadat gisteravond/vannacht de eerste kruiddampen waren opgetrokken kon de voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekend worden gemaakt. In een vorig bericht schreven we al over deze uitslag. Meteen na de bekendmaking gingen we bij de verschillende kandidaten langs, voor zover aanwezig, en vroegen naar hun reactie op de uitslag. Wat misschien wel de grootste winst was, dat de Partij van de Thuisblijvers niet langer het grootste is in de gemeente Súdwest-Fryslân. Met ruim 40.000 stemmen en een opkomstpercentage van 55.57% is dat de grootste winst!

Marijke Roskam PvdA, met 8 zetels de grootste partij

“Ohhhh, we hawwe it dien”, is de eerste reactie van Marijke Roskam nadat de uitslag bekend werd gemaakt. “We hebben laten zien met ons gemeente dat we sociaal en solidair zijn. Dat mensen het niet alleen voor zichzelf maar ook voor een ander goed willen hebben. Dat vertrouwen hebben de kiezers ons gegeven. Met deze uitslag in de hand durf ik wel te stellen dat wanneer je alles maar aan de markt overlaat en dat mensen het zelf maar moeten doen, dat het geen goed plan is. Wij hebben in Nederland een bepaalde basis nodig waar mensen normaal mee kunnen doen. Gelijke kansen krijgen. Dat wij in Súdwest nu zo’n succes behaald hebben schrijf ik toe aan een geweldig jong team dat wij hebben. Wij willen het best voor Súdwest! Het straalt er simpelweg vanaf. Ik ga nu eerst een nachtje lekker slapen en daarna gaan we ons bereiden hoe het verder moet. We kijken daarbij naar de inhoud en gaan langs de partijen die een goede uitslag hebben neergelegd. En zo beginnen de informerende gesprekken. Wij willen het gesprek met iedereen aangaan!”

Tsjerk Bouwhuis FNP, mei 6 sitten

“Ik bin hartstikke bliid mei dizze útslach”, zegt Tsjerk Bouwhuis, de lijstaanvoerder van de FNP, die een zetel heeft gewonnen. “Wij hiene fiif sitten en mei handhaving wie ik al bliid west en no hawwe we seis setels. Dat is goud! Wij hawwe as FNP net trije wike kampanje fierd, mar fjouwer jier! De kampanje foar de foljende ferkiezings set moarn al wer útein. Fjouwer jier lang moatte je sichtber en beskikber wêze foar de minske. Iepen stean.”

Sjoerd Hettinga Gemeentebelangen Totaal Lokaal, met 3 zetels

“Dat wij op 1/10 procent na de derde zetel missen is wel enigszins teleurstellend. Daar ben ik wel eerlijk in. D66 heeft drie zetels met 7.1% van de stemmen en wij hebben 7.0% en krijgen twee zetels, dat is voor mij uitermate teleurstellend. Ik hoor nu wel dat de kans op een restzetel vrij groot is voor ons omdat wij zo dicht bij de derde zetel zitten. Ik hoor uit de stembureaus dat mijn percentage stemmen relatief hoog is, maar ik heb geen illusies. Ik sta er vrij gemakkelijk in.”

[Na de eerste reactie van Hettinga wordt duidelijk dat de restzetel naar zijn partij gaat en dat hij ook nog eens met voorkeurstemmen in de raad gekozen is]

Mirjam Bakker D66, met 2 zetels

“Onze verwachting was vooraf dat we drie of vier zetels zouden binnenslepen en die verwachting is uitgekomen. Ik ben er blij mee. Verder is de verschuiving van CDA en PvdA in mijn optiek prima, want zo werkt het in een democratie. Op zich zag ik dat ook wel een beetje aankomen omdat het landelijk heel slecht gaat met het CDA. Het is voor het CDA in deze gemeente wel een aderlating want ze gaan van 11 zetels terug naar 7.”

[ Op basis van de vastgestelde processen-verbaal wordt duidelijk dat de restzetel is verschoven van D66 naar Gemeente Belangen Totaal Lokaal, red. Menno de Vries Volkspartij in Nederlands Belang, nieuwkomer met 2 zetels

“Wij gingen voor 1 zetel en dachten van tevoren al dat met drie nieuwe partijen die mee deden aan deze verkiezingen het lastig zou worden. Maar toen wij halverwege de avond hoorden dat we al 1300 stemmen binnen hadden wisten we al dat de ene zetel binnen was. Euforie wat mij betreft. We hebben blijkbaar toch een grote achterban en het bondgenootschap met de BBP heeft ons ook goed gedaan. We waren op de straat wat minder aanwezig dan de andere partijen, maar online waren we zeer zeker zichtbaar. Met onze ‘ouwe dinosaurus’ Cees Riezebos gaan wij knetterhard ons best doen om de belangen van de burgers die ons gekozen hebben te verdedigen.”

Pieter Greidanus Nieuw Sociaal, met 2 zetels.

“Wij zijn echt tevreden met de uitslag. Wij zijn een nieuwe partij en we hebben ons nog uit moeten vinden. We hebben goed campagne gevoerd met allemaal nieuwe mensen. De kiezer heeft gesproken en die spreekt altijd de waarheid en daar moeten we het mee doen. Wij gaan zien wat onze positie wordt en gaan aan de slag. We hebben een zetel minder dan we nu hadden, misschien krijgen we nog een restzetel. We hebben de verwachtingen misschien niet waar kunnen maken, maar hebben wel een goed verhaal gehad. We hopen de mensen aan ons te binden en zodoende uit te groeien tot een grotere partij.”

Hylke Jellema Forum voor Democratie, met 1 zetel

“We zijn er, wij doen mee en dat is belangrijk. We kunnen nu vier jaar ons geluid laten horen en inhoudelijk goed bij te dragen. Ik vind het jammer dat het Christelijke geluid een beetje verdwijnt in Súdwest-Fryslân en ik had graag gezien dat Schouwstra beter had gescoord. Ook had ik graag gezien dat Nieuw Sociaal beter aanwezig had geweest. Ik had niet verwacht dat de Volksparij in Nederlands Belang twee zetels zou binnenhalen, overigens wel heel erg gegund. Ik had Forum ingeschat op twee zetels en de Volkspartij op een, dat is nu net andersom. Ik had verder Nieuw Sociaal op vier zetels gezet en dat ze daarmee een mooi stukje van het CDA zouden hebben gepakt.”