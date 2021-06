Combi Heeg 2021, WaterSportvereniging Heeg bijt het spits af met eerste officiële jeugdwedstrijd na Corona

HEEG- De jeugdcommissie en wedstrijdcommissie van WaterSportvereniging Heeg zijn trots om te kunnen berichten dat ze de eerste Combi van 2021 hebben mogen begeleiden samen met Stichting Jeugdwedstrijdzeilen. Na de brand in het watersportcentrum it Sylhûs vorige week waren de commissies heel blij dit evenement toch vorm te kunnen geven.

“Voor ons was het de eerste echte wedstrijd nadat de sportagenda's vorig jaar door de lockdown moesten worden leeg geveegd. Het was meteen een flinke vuurdoop. Bij de oefenwedstrijd zaterdagmorgen konden we weer even wennen aan elkaar. Gedurende de dag nam de wind flink toe totdat rond een uur of 3 de wind toenam tot windkracht 6 Bft en we, mede omwille van de vermoeidheid van de jeugdzeilers, het niet meer verantwoord vonden nog meer wedstrijden te varen.”

Veranderlijke bries

“Zondag was een heel andere dag, met een lichte en veranderlijke bries en strak blauwe lucht werd het een prachtige dag. Tactisch was het voor de zeilers, en voor het wedstrijdcomité, toch weer flink aanpoten.”

“Al met al hebben we een zeer geslaagd evenement kunnen afsluiten met prijsuitreiking in de zon voor ons gebouw in het nieuwe normaal. De winnaars van de diverse klassen zijn:

Optimist Groen, Meke Sophie Fakkeldij (WSHeeg)

Optimist Benjamin, Meike Otte (KWS)

Optimist Junior, Jochem van Waes (ZV Belterwiede)

Splash A&B, Rens van der Heiden (PATERSWOLDE)

Laser Radiaal, Stijn Beks (ZV Schildmeer)”