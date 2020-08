COLUMN- Afgelopen zaterdag kwam ik een blanke man met een behoorlijk gebronsde huidskleur tegen en aangezien ik met onderliggende problemen door de verschillende "logen" tot de kwetsbare groepen in de samenleving wordt gerekend, informeerde ik voor de zekerheid toch maar eventjes, of dat diepbruine kleurtje het gevolg was van een bezoek aan één of ander risicogebied of aan Maggie's Spray.

Het is "het nieuwe normaal" en ook op sportcomplexen ervaar je die. Met gescheiden looproutes, aangewezen c.q. verboden staan- of zitplekken, zuilen met een "goedje" om de handen te desinfecteren en beperkte toegang tot kantines zijn die coronaproof en contactarm gemaakt, hoewel dat laatste haaks staat op waar een vereniging eigenlijk voor bedoeld is. De protocollen - en daarmee is het pakhuis inmiddels aardig gevuld - zijn nu echter even belangrijker dan de opstelling tevens lot. Niets op tegen, zo lang het edele spelletje maar gespeeld kan worden. De vraag is alleen, hoe lang dat nog het geval zal zijn, nu het aantal besmettingen weer koortsachtig toeneemt.

Een paar weken terug werd het oefenduel tussen SC Genemuiden en Kollum halverwege afgebroken, omdat een selectiespeler van de Friese club positief was getest, waarna nog eens vier spelers van de club uit Noordoost Friesland van de GGD het dringend advies kregen om veertien dagen in quarantaine te gaan.

Niet veel later werd ook bij een andere club in die contreien melding van een besmetting gemaakt en werden spelers van Buitenpost getest. Omdat de uitslag van die test nog niet bekend was en om geen risico's te nemen, ging om die reden het oefenduel tegen Harkemase Boys niet door en omdat BCO (bron- en contactonderzoek) in de voorbije week uitwees dat een speler van "de Blauwkes" in contact met een geteste persoon was geweest, werd afgelopen zaterdag ook de oefenwedstrijd tegen Pelikaan S van de agenda afgehaald.

Daarvoor besloot een club in de regio "boven de boomgrens" al om het complex vanwege (het oplopend aantal) besmetting(en) te sluiten en om de trainingen voorlopig op te schorten. Die maatregel kreeg al snel navolging en breidde zich vervolgens als een olievlek over Noordoost Friesland uit.



Het zal mij eerlijk gezegd niet verbazen, indien er ook in andere delen van het Koninkrijk der Nederlanden met enige regelmaat wedstrijden worden geannuleerd c.q. worden afgebroken en/of sportaccommodaties (tijdelijk) worden gesloten, omdat er bij één van de betreffende clubs begeleiders/spelers zijn of contact hebben gehad met personen, die op verdenking van corona zijn getest en waarbij de uitslag van die test of nog niet bekend is, of positief is. Houdt er maar rekening mee dat dit de komende maanden in het land van Koning Voetbal "het nieuwe normaal" wordt.



"Het nieuwe normaal" zou - en ik moet daar niet aan denken - echter ook zo maar eens kunnen zijn dat de landelijke of regionale autoriteiten waarmee je inmiddels overigens ook een aardig silootje kunt vullen, vanwege de stijging van het aantal besmettingen de sportaccommodaties opnieuw als een "no go-area" aanwijzen en dat trainingen/wedstrijden ondanks alle inspanningen om de complexen coronaproof en dus contactarm te maken, opnieuw voor enige tijd worden verboden.



​Pengel