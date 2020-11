Column: Vergeet niet om een afspraak met uw tandarts te maken

De tweede golf is inmiddels een feit. Gelukkig lijkt een daling van het aantal besmettingen in te zetten. Maar om de druk op de ziekenhuizen te verkleinen, zal de ‘gedeeltelijke lockdown’ nog wel even van kracht blijven. Voor veel mensen is dit reden om zoveel mogelijk thuis te blijven en dat is alleen maar goed. Zorgelijk is wel dat mensen geneigd lijken om het maken van een afspraak bij de tandarts uit te stellen. Er lijkt sprake van enige angst te zijn om de tandarts te bezoeken. We begrijpen dat. Het virus is onzichtbaar en dat versterkt gevoelens van onzekerheid. Maar angst is een slechte raadgever. Mensen schuiven het maken van een afspraak soms ook voor zich uit omdat ze denken dat tandartsbezoek onder de noemer ‘niet noodzakelijk’ valt. Maar dat is een misverstand.



Meer weerstand met gezond gebit

Zoals ik in een eerdere column schreef is juist de mond een belangrijke ‘entree’ voor COVID-19. Want een virus kan niet zonder gastheer overleven en maakt gebruik van onze cellen. Bij beschadiging van het tandvlees krijgt het virus nog eenvoudiger toegang. De andere kant van de medaille is dat gezond tandvlees een blokkade vormt voor COVID-19. Goede mondverzorging beschermt ons ook wanneer we onverhoopt toch besmet raken met het coronavirus. Uit studies weten we namelijk dat goede mondzorg en regelmatig tandartsbezoek het risico op longontsteking en een ernstig verloop daarvan aanzienlijk vermindert. Iemand die zijn gebit goed verzorgt heeft na besmetting meer weerstand, ook tegen ernstige complicaties zoals de diepe longontsteking waar COVID-19 mee gepaard kan gaan.



Stel uw bezoek niet uit

Wilt u de risico’s op COVID-19 zoveel mogelijk uitsluiten? Juist dan is goede mondzorg erg belangrijk. Maak dus een keer per half jaar een afspraak bij uw tandarts, en stel het niet uit. Is het tijd om naar de tandarts te gaan? Til het dan ook niet over de jaarwisseling heen. De bijdrage van uw zorgverzekeraar is bestemd voor dit jaar, maak er gebruik van.



Veilig naar de tandarts

Wij waren altijd al gewend om zeer strikte hygiënemaatregelen na te leven, daarin zijn we de afgelopen maanden nog nauwkeuriger geworden. Wees gerust: een bezoek aan de tandarts is veilig.