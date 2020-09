Column: Laat uw kind op jonge leeftijd kennismaken met de tandarts

Wat gebeurt er allemaal tijdens een tandartsbezoek? Welke instrumenten worden er gebruikt? Een tandartsbezoek kan voor kinderen best spannend zijn. Tijdens een speciaal kinderspreekuur in onze praktijk kunnen jonge kinderen alvast spelenderwijs kennismaken met de tandarts. Ze kunnen vragen stellen en mogen plaatsnemen in de stoel.

Jong geleerd, oud gedaan



Op jonge leeftijd kennismaken met de tandarts is belangrijk. Een goed verzorgd melkgebit biedt de beste kansen op een gezond gebit op latere leeftijd. Het omgekeerde is helaas ook waar. Een verwaarloosd kindergebit verhoogt het risico op een slecht volwassen gebit. Goede gewoontes kun je het beste op jonge leeftijd aanleren. Dat geldt zeker ook voor gewoontes op het gebied van gebitsverzorging. Jong geleerd, oud gedaan.

Vanaf welke leeftijd?



Wij zien graag dat kinderen al vanaf tweejarige leeftijd meekomen met uw halfjaarlijkse tandartscontrole. Zo raken ze vertrouwd met de tandarts, de medewerkers en de omgeving. Uw kind kan op jonge leeftijd al meekijken en ervaren hoe het is om in een tandartsstoel te zitten. Vanaf het derde levensjaar zien wij uw kleuter zelf ook graag elk half jaar voor een controle. Als het nodig is begeleiden we uw kind ook bij het aanleren van een goede gebitsverzorging.

Sealen van de kiezen



Om het gebit van uw kind extra te beschermen tegen gaatjes passen we een fluorbehandeling toe. Ook sealen we het kindergebit: een volledig pijnloze behandeling waarbij we een dunne lak aanbrengen op de bodem van het kauwvlak. Na uitdroging zijn de groeven minder diep en dus beter te bereiken met de tandenborstel en dat vermindert het risico op gaatjes aanzienlijk.

Vergoed tot achttienjarige leeftijd



Een kind op jonge leeftijd kennis laten maken met de tandarts heeft alleen maar voordelen. Gelukkig wordt deze zorg tot achttienjarige leeftijd vergoed door de ziektekostenverzekeraar, dus geld hoeft het probleem niet te zijn. Als tandartsen halen wij echt alles uit de kast om kinderen te helpen bij het ontwikkelen van een gezond gebit. Een gebit waar je je leven lang plezier van hebt en een belangrijke factor is voor je gezondheid, welzijn en vooral ook: zelfvertrouwen.

Zijn uw kinderen al wat ouder en zijn zij nog nooit of al langere tijd niet naar de tandarts geweest? Aarzel niet en maak een afspraak. Ook hen helpen wij heel graag bij het ontwikkelen van een gezond gebit.





Frank Post

Frank Post heeft al meer dan 25 jaar ervaring als tandarts-implantoloog en is eigenaar van Kliniek Tandheelkunde Sneek, gezondheidscentrum Simmerdyk. Belangrijke specialismen zijn behandelingen onder volledige narcose, angstpatiënten, implantologie, parodontologie en uitgebreide esthetische gebitsrenovaties. www.tandartssneek.nl