Column: De mond als entree voor COVID-19

De wereld veranderde de afgelopen maanden compleet. Medio maart sloten we als tandartspraktijken onze deuren. Alleen voor spoedzorg bleven we geopend. We sloten de deuren uit maatschappelijke verantwoordelijkheid, niet omdat wij daartoe verplicht waren. Het aantal besmettingen groeide zeer snel en er was onzekerheid over de wijze waarop het virus zich verspreidt. Ook het tekort aan beschermingsmiddelen speelde een rol: deze moesten zoveel mogelijk beschikbaar blijven voor de directe COVID-zorg.

Het belang van preventieve zorg



We wilden heel graag zo snel mogelijk weer opengaan voor preventieve zorg. Want goede mondzorg is onontbeerlijk voor onze gezondheid, het beschermt ons namelijk tegen bacteriële- en virusinfecties zoals COVID-19. Als tandartspraktijk willen wij daarvoor onze verantwoordelijkheid nemen.

Bacteriën en virussen

Virussen zijn vele malen kleiner dan bacteriën en verschillen in bouw en de manier van verspreiden. Een virus kan niet zonder gastheer overleven en maakt daarom gebruik van onze cellen. Beschadigingen in de mond kunnen zo een ‘entree’ vormen voor COVID-19. Hoe groter de beschadiging, hoe hoger het risico. Zo kan bij ernstige parodontitis een wond ontstaan van wel 4 vierkante centimeter. De andere kant van de medaille is dat tandvlees in goede conditie juist een blokkade vormt tegen het virus.

Longontsteking

Goede mondverzorging beschermt ons ook wanneer we onverhoopt toch besmet raken met het coronavirus. Uit studies weten we namelijk dat goede mondzorg en regelmatig tandartsbezoek het risico op longontsteking en een ernstig verloop daarvan aanzienlijk vermindert. Iemand die zijn gebit goed verzorgt heeft na besmetting meer weerstand, ook tegen ernstige complicaties zoals de diepe longontsteking waar COVID-19 mee gepaard kan gaan.

Zorg voor een goede conditie



Een goede conditie van uw mond is goud waard, verzorg uw gebit dus goed. Heeft u klachten of last van bloedend tandvlees? Aarzel niet, en maak een afspraak met uw tandarts. Is het tijd voor de halfjaarlijkse controle? Stel uw bezoek dan niet uit. Wij helpen u graag om uw mondgezondheid en uw weerstand te versterken. En natuurlijk nemen we zeer stringente veiligheidsmaatregelen, u kunt onze praktijk veilig bezoeken.

Frank Post

Frank Post heeft al meer dan 25 jaar ervaring als tandarts-implantoloog en is eigenaar van Kliniek Tandheelkunde Sneek, gezondheidscentrum Simmerdyk. Belangrijke specialismen zijn behandelingen onder volledige narcose, angstpatiënten, implantologie, parodontologie en uitgebreide esthetische gebitsrenovaties. www.tandartssneek.nl.