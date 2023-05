Column wethouder Petra van den Akker- Kijk eens wat vaker om je heen?

SNEEK- Leunend op haar rollator probeert ze een glimp op te vangen van de hoofdrolspeler. Dat ze iets eerder terug moest komen van muziekles om haar auto even ergens anders te parkeren, vindt ze helemaal niet erg. Dit spektakel, pal voor haar deur, had ze voor geen goud willen missen. De Broerekerk waar ze altijd op uitkijkt, is nu prachtig verlicht en ‘haar’ Bolsward mooier dan ooit.

“Dat is ook precies het doel van The Passion Hemelvaart”, geeft regisseur David Grifhorst aan. “De gaststeden zo mooi mogelijk in beeld brengen.” Hij noemde onze steden een snoepwinkel, met zoveel mooie plekjes, te veel om te kiezen. Als mensen kijken op tv naar het vervolg van het paasverhaal, dat live in Harlingen te aanschouwen was, zien ze o.a. de scouting club in Sneek, de oude raadzaal in het stadhuis, waar al menig huwelijk is voltrokken, en natuurlijk de Waterpoort. Ook zijn er scenes opgenomen in het Julianapark in Bolsward en langs het water op de Grote Dijlakker. Stuk voor stuk prachtige locaties waar ook ik, als wethouder cultuur, nu met andere ogen naar kijk. Ik heb al wat fragmenten gezien en de steden komen echt goed tot hun recht. Hoewel het lastig in cijfers uit te drukken is, vertellen producent Mediawater en KRO-NCRV over de aanzuigende werking die The Passion ook in eerdere edities had voor de gastgemeente. Een groot deel van de anderhalf miljoen verwachte kijkers, wil daarna graag zelf die mooie plaatsen bezoeken. Dat dit spektakel naar onze gemeente komt, juich ik dan ook alleen maar toe.

En die dame, inwoner aan het Schuttershof in Bolsward, ik weet zeker dat zij met haar hele muziekgroep gekluisterd zit aan de buis op donderdag 18 mei, om te genieten van de beelden van ‘haar’ Bolsward.

Kijk je mee op Hemelvaartsdag?

Jij kijkt toch ook naar The Passion Hemelvaart, op donderdag 18 mei om 20.30 uur op NPO1? En kijk vooral ook eens wat vaker om je heen, wanneer je loopt door Bolsward, Sneek, of door al die andere mooie plekjes die onze gemeente rijk is!