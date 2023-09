COLUMN - Wethouder Petra van den Akker: 'Geborgen verleden, een waardevolle les voor het heden'

Eric Arthur Tilbury, 26 jaar...

Harold Elvin Howsam, 27 jaar...

Arthur Bertram Smart, 27 jaar...

Charles Frederick Sprack, 23 jaar...

Raymond Edward Moore, 21 jaar...

Arthur Gordon Fletcher, 20 jaar...

Gordon Robert Sugar, 21 jaar...

Dit zijn de namen van de 7 moedige, jonge mannen die hun leven gaven voor de vrijheid van anderen, de vrijheid van ons. 80 jaar geleden verloren zij hun leven toen het vliegtuig waarin zij op dat moment zaten, Lancaster ED603, werd neergeschoten en crashte in het IJsselmeer.

Deze week is er gestart met het bergen van die Lancaster uit het IJsselmeer. Afgelopen donderdag mocht ik een bezoek brengen aan de bergingslocatie. Heel bijzonder en indrukwekkend om te zien hoe de Lancaster ED603 voorzichtig, onderdeel voor onderdeel, uit haar jarenlange rustplaats wordt bevrijd. Deze berging herinnert ons eraan dat vrijheid een kostbaar goed is dat we moeten koesteren en beschermen. Deze berging gaat om het verhaal, het verhaal van vrijheid, van opoffering en over een, vooralsnog, open eind voor familieleden.

De Lancaster ED603 is een stille getuige van die tijd, een vliegend monument van jonge moedige mannen die vochten voor een ideaal dat groter was dan henzelf. Het bergen van de Lancaster is meer dan alleen het herstellen van oude wrakstukken; het is een eerbetoon aan degenen die hun leven waagden voor het ideaal van vrijheid. Het symboliseert het belang van het bewaren van onze geschiedenis, zodat de generaties die na ons komen de lessen van het verleden niet vergeten.

In een tijd waarin vrijheid soms als vanzelfsprekend wordt beschouwd, is het zo belangrijk dat de verhalen voortleven, de herinneringen een blijvende indruk achterlaten en de ervaringen gedeeld worden van generatie op generatie.

Daarom ook hebben we diverse scholen actief betrokken bij het verhaal van de Lancaster. Leerlingen van basisscholen in Workum, Stavoren en Hindeloopen krijgen les over de Tweede Wereldoorlog aan de hand van het verhaal van de Lancaster. Zij schreven brieven naar de bemanningsleden die vochten voor hun vrijheid.

We zijn het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dankbaar voor het opnemen van Lancaster ED603 in het Nationaal Bergingsprogramma. Dat zorgt voor de financiële en praktische ondersteuning die nodig zijn om het verhaal levend te houden. Samen met Defensie, Leemans Speciaalwerken en Stichting Missing Airmen Memorial Foundation werken we niet aan zomaar een project, maar aan het laatste hoofdstuk van een bijzonder verhaal.

Ik raad iedereen aan dat verhaal te lezen op www.geborgenverleden.nl.

Petra van den Akker, wethouder gemeente Súdwest-Fryslân