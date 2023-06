Column wethouder Michel Rietman - Geen (kleine) kern op slot!

SNEEK - Ik kan enorm genieten van het mooie weer en vind het heerlijk om zoveel mogelijk in de buitenlucht te zijn. Toch blijft het altijd fijn wanneer je ook even naar binnen kan in je eigen woning, om bijvoorbeeld de verkoeling op te zoeken.

In deze column zou ik het daarom ook graag over woningen willen hebben. Want een belangrijk onderdeel van mijn takenpakket als wethouder van de gemeente Súdwest-Fryslân is de bouw van woningen. Niet alleen in de grote steden en dorpen, maar ook in de kleine kernen van onze gemeente. Wonen waar en hoe je wilt. Voor veel mensen in Súdwest-Fryslân is dat helaas niet vanzelfsprekend. Op dit moment komen jongeren, senioren en gezinnen met middeninkomens nog moeilijk aan een woning.

Kleine kernen

Voor een sterke leefbaarheid is het belangrijk dat er ook in de kleine kernen wordt gebouwd. In kleine kernen ontstaan vaak hechte gemeenschappen die het fijn vinden om in dezelfde omgeving te blijven wonen. Ook ik ken mensen die graag in dezelfde kleine kern willen blijven om daar een toekomst op te bouwen. Alleen moeten wij als gemeente Súdwest-Fryslân, samen met ontwikkelaars en corporaties, die mogelijkheden wel bieden aan onze inwoners. Om de woningbouw in kleine kernen vlot te trekken gaan we ook creatief zijn. Juist hier zijn vaak erg concrete en specifieke woonvragen en zijn de risico’s voor ontwikkelaars groot.

Dat vraagt om woningen die passen bij de stijl en omvang van onze kernen. Daarin zoeken we proactief naar oplossingen. We gaan woningen bouwen voor alle doelgroepen. Daarbij zetten we met voorrang in op het bouwen voor zorg (geschikte) woningen, betaalbare woningen voor starters, levensloopbestendige en sociale huurwoningen. Daarom zijn wij ook zo enthousiast over de regeling Woningbouwimpuls (WBI). Door deze extra miljoenen van het Rijk kunnen wij sneller het tekort aan betaalbare en geschikte woningen oplossen.

Want zelf heb ik vijf starters thuis. Met die starters bedoel ik mijn vijf zoons. Ook zij zullen in de nabije toekomst op hun eigen benen willen staan. Of dat is in de stad waar ze nu wonen, een dorp of een kleine kern, ze moeten genoeg aanbod hebben om uit te kunnen kiezen. Daarom hoop ik ook dat mijn eigen kinderen in de toekomst een leuk plekje voor zichzelf kunnen vinden.

Bouwplannen

Wij hebben bij de gemeente Súdwest-Fryslân in ons coalitieakkoord staan dat wij minimaal 1000 woningen willen bouwen. Met alle bouwplannen die in de steigers staan geloof ik in deze ambitie. Met zijn allen willen wij onze gemeente voor iedereen bewoonbaar houden. Geen (kleine) kern op slot!