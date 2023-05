Column wethouder Michel Rietman

Ik heb de zomer in mijn bol’, ja écht. De lente is alweer ruim een maand oud en hoewel de temperaturen vaak nog aan de winter doen denken, gaan we toch echt richting het zomerseizoen. En dan denken we hier in Súdwest-Fryslân automatisch aan de sloep te water laten, de zeilen hijsen en de supboards oppoetsen. Fantastisch om die reuring op het water weer te gaan zien. Het zijn eigentijdse vormen van recreatie die onze gemeente zo’n gezellig aanblik geven.

En wat mij betreft komt het DNA van deze waterrijke gemeente pas echt mooi tot uiting in de historische schepen die in de dorpen en steden liggen. Het beurtschip Johanna Jacoba in IJlst en de Staverse jol De Jonge Sybren in Stavoren zijn voorbeelden van zulke historische schepen die het aanzicht van de plek in het kwadraat verbeteren.

Deze schepen laten zien dat scheepsbouw en scheepvaart onlosmakelijk verbonden zijn met het Súdwest-Friese DNA. Samen met het erfgoed op het land tonen zij de bijzondere historie van onze steden en dorpen. Het zouden zomaar plaatjes voor op het doek van Johannes Vermeer kunnen zijn. Prachtig!

Ligplaatsen historische schepen

In Súdwest-Fryslân hebben we 18 ligplaatsen die speciaal voor dit soort schepen met historische waarde. Wat mij betreft komen er nog meer. Afgelopen maand, tijdens de Tjalkendag in IJlst, heb ik met eigen ogen gezien hoeveel passie en liefde de eigenaren stoppen in de zorg voor deze historische schepen: het oppoetsen en onderhouden van zo’n oud schip vergt kennis, tijd, energie en geld. En ieder van hen investeert al die zaken met een glimlach in hun pareltjes.

Daar heb ik bewondering voor! Mijn oproep aan hen, en ook aan u: Kent u nog een schip dat als een boegbeeld is voor een stad of dorp? Een schip dat zo’n sterke binding heeft met een bepaalde plek dat dit ook zichtbaar gemaakt moet worden? Laat het weten! Want wat mij betreft kunnen er niet genoeg van dit soort schilderijen in Súdwest-Fryslân zijn.

Ik sluit af met een oproep aan iedereen die deze zomer in een sloep door de gemeente vaart, de zeilen hijst of de steden en dorpen al peddelend verkent: Sta eens stil bij de prachtige schilderijen die gevormd worden door de prachtige steden en dorpen met op de voorgrond de historische schepen. Ontspan, geniet en sla het in je op. Het is onderdeel van ons DNA.