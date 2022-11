Column wethouder Marianne Poelman: Tijd om te delen

SNEEK- De winter is in aantocht. De dagen zijn weer korter, we zijn weer meer in huis. Voor veel mensen staan november en december voor een gezellige tijd, met Sint Maarten ( gisteravond!), Sinterklaas en Kerst voor de deur. We delen snoep en cadeautjes. En we delen momenten van samenzijn. Warmte in de kou, ik kan daar ontzettend van genieten.

Tegelijkertijd voel ik ook mee met de mensen die het minder hebben getroffen. Voor wie delen niet altijd vanzelfsprekend is. Die mensen om zich heen missen. Voor wie mee doen een hele opgave is. Die hun handen vol hebben aan het leven op zich. Laten we hen niet in de kou staan? Vooral nu, met de hoge energieprijzen en de dagelijkse boodschappen die veel duurder zijn. Ook zij verdienen warme wintermaanden. Dat is momenteel mijn grootste drijfveer.

Ik vind het daarom mooi om te zien welke initiatieven er ontstaan. Ik mocht bij de opening van de deelwinkel in Arum zijn. Daar kunnen inwoners met gesloten beurs spullen halen. Of juist hulp bij klusjes brengen. Ook in Makkum is zo’n winkel. Naast materiaal, wordt ook kennis gedeeld en is het een heel sociaal gebeuren. Met delen maak je meer.

Ontmoetingsplekken

Ook de gemeente is gestart met het delen van hulp. Heel concreet en dicht bij de mensen. Met ‘SWF Tichtby’ gaan we de dorpen en wijken in, elke week weer. We bieden hulp bij het aanvragen van de Energietoeslag en andere regelingen. De Energiecoach deelt bespaartips. Een ontmoetingsplek om een kopje koffie te drinken en te luisteren naar elkaar. Waar even aandacht voor je is.

Er zijn meer van die plekken in onze gemeente met warme huiskamers. KoPra in Sneek, Huis van Compassie in Bolsward, Het Leger des Heils, bij hen staan de deuren open. Een plek om samen te komen. Het is fijn om anderen te ontmoeten en thuis hoeft de kachel even niet aan.

“Delen is het nieuwe vermenigvuldigen.”

Elke dag is voor mij weer een kans om naast onze inwoners te staan. Te horen wat er bij hen speelt en leeft. Dat ik even deelgenoot mag zijn van hun leven, vind ik heel waardevol. Ik voel me dan ook als een vis in het water als nieuwbakken wethouder. Met wat ik om me heen hoor en zie, zet ik me volop in voor bestaanszekerheid in onze gemeente. Maak ik me hard voor het aanpassen van regels. Zodat meer inwoners gebruik kunnen maken van financiële steun. Want we zien dat niet alleen mensen met een laag inkomen, maar ook mensen die wat meer verdienen vaker in de problemen komen. De besluitvorming loopt op dit moment nog, binnenkort hoop ik hier meer over te kunnen vertellen.

Tot slot, nog een tip voor de oude man met baard: de Speelgoedbank Friesland. Ze bieden de Sint met een kleine beurs hulp in het delen. Een winkel zonder kassa. Ik hou er van!