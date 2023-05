Column wethouder Marianne Poelman - Persoonlijke hulp, dichtbij huis, voor iedereen

Is jouw inkomen niet zo hoog en heb jij moeite om rond te komen? Kijk dan eens naar de verschillende regelingen op onze website. Misschien kom je wel in aanmerking voor een laptop voor je kind, vergoeding voor zwemlessen of vergoeden wij de kosten voor je identiteitskaart. Soms is er meer mogelijk dan je denkt.

SWF Tichtby

Kom je er niet helemaal uit en heb je behoefte aan persoonlijk advies? Dat is heel begrijpelijk. Onze medewerkers van SWF Tichtby helpen je dan ook graag. Zij kijken samen met jou welke regelingen jij aan kunt vragen en helpen met het invullen van de juiste formulieren. Ze zitten elke ochtend in Sneek klaar om je te helpen. Je vindt ze daarnaast wekelijks in Bolsward en ze zitten deze week ook in Abbega, Exmorra, Makkum, Molkwerum en Wons. Persoonlijk, dichtbij én voor iedereen. Op onze website lees je waar en wanneer SWF Tichtby bij jou in de buurt is.

Ik wil tot slot een speciale oproep doen aan iedereen die momenteel worstelt met geldzorgen. Het verliezen van een baan, onverwachte en toenemende kosten, het voelen van de last van schulden. Het kan iedereen overkomen. Maar weet dat je er niet alleen voor staat. Dus heb je nog geen contact met ons gezocht? Kom langs, bel of stuur een mail of brief. Wij helpen je.