Column wethouder Marianne Poelman

Hou dat enthousiasme vast

Je kent dat vast wel. Van die adviezen die met de beste bedoelingen worden gegeven. Vooral bij belangrijke gebeurtenissen zoals een nieuwe baan. En als je wethouder wordt, regent het van die goedbedoelde adviezen. ‘Hou dat enthousiasme vast!’ was wel eentje waar ik om moest lachen. Iedereen die mij kent weet dat enthousiast zijn in mijn bloed zit. Sterker nog, ik kan er niks aan doen. Positief zijn, kansen zien en omdenken, daar voel ik me goed bij. Ik kom uit een ondernemersgezin en ben opgegroeid in het ‘dieprode’ Groningen, Musselkanaal om precies te zijn. Een regio waar innovatie en baankansen wat dunner gezaaid zijn. Daardoor heb ik geleerd om altijd een stap vooruit te denken. En daarnaar te handelen. Ik probeer dat mijn kinderen ook bij te brengen. Samen met mijn man en gezin woon ik met ontzettend veel plezier in een mooie straat in Súdwest-Fryslân.

Al jaren maak ik me hard voor inwoners die niet de kansen of het geluk mee hebben gekregen in hun leven. Dat zie je ook terug in mijn bestuurlijke ambities. De uitgangspunten in het coalitieakkoord ‘Grutsk en Tichtby’ zijn voor mij dan ook meer dan vanzelfsprekend. Dan kun je denken aan de sociale basis op orde thuis of in de wijk, maar bijvoorbeeld ook aan voldoende kansen om mee te kunnen doen in de maatschappij en aan de lobby in Europa.

De komende collegeperiode ga ik me het vuur uit de sloffen lopen voor iedereen die de lokale overheid nodig heeft. Uitgaan van vertrouwen, geen ingewikkelde brieven en regels en zorgen voor goed (betaald) werk. En heb je hulp nodig? Dan moeten de wachttijden niet te lang zijn en krijg je dat wat nodig is om die stap vooruit te zetten.

Daar hoort ook bij dat we een goed werkgever willen zijn voor de medewerkers van onze gemeente. Het is belangrijk om met plezier je werk te kunnen doen en dat er perspectief is om je verder te ontwikkelen. Ik heb er zin in en heb volop ideeën om hier een succes van te maken. Met veel enthousiasme zet ik hier mijn schouders onder. En waar gewerkt wordt, worden vast ook weleens fouten gemaakt. Daar leren we van om het de volgende keer beter te doen. Wat mij daarin drijft? Van gemeente Súdwest-Fryslân een plek te maken waarin iedereen gelijke kansen krijgt om gelukkig en gezond te zijn. Dat enthousiasme houd ik vast, daar mag je mij aan houden.

Heb jij een goed idee?

Heb jij als inwoner van Súdwest-Fryslân ook een goed idee of initiatief voor onze gemeente? Laat het ons weten. Met elkaar kunnen we de gemeente nog mooier maken.