Column wethouder Erik Faber: Een kleurrijk jaar

SNEEK- Maandag 17 januari 2022 is het ‘Blue Monday’. Deze dag, meestal de derde maandag van januari, is ooit gekozen als meest deprimerende dag van het jaar. Het weer is druilerig, de dagen zijn kort en donker, je banksaldo is laag en van je goede voornemens is nog weinig terecht gekomen. Maar zover zijn we nog niet.

Toen Black Friday overwaaide vanuit Amerika en de koopjes ons om de oren vlogen, kwam een Franse milieuorganisatie met een alternatief: Green Friday, een dag waarop je juist niet koopt of een boom plant. Om ons bewust te maken van overconsumptie. Want ook al is die aanbieding verleidelijk, hebben we al die spullen echt nodig? Of kan het oude nog een keertje mee? Een echtpaar uit Uitwellingerga dat al 45 jaar in hetzelfde huis woont, liet mij laatst met trots hun zonnescherm zien. Dit namen ze mee uit hun vorige woning en functioneert nog steeds. Wat mij betreft een mooi voorbeeld van hoe we om zouden moeten gaan met materialen.

Ook ik begin het jaar zoals altijd met goede voornemens. Ik ben niet zo’n sporter maar ik maak er wel een sport van om mijn energieverbruik elk jaar omlaag te krijgen. Dit jaar heb ik bedacht om echt niet langer dan 3 minuten per keer te douchen.

Naast mijn persoonlijke voornemen, zet ik mij als wethouder Duurzaamheid in om onze inwoners te helpen met hun duurzame voornemens. Van een energiecoach die thuis concrete tips geeft tot hele wijken of dorpen begeleiden op weg naar aardgasvrij. Daarnaast willen we in Súdwest-Fryslân klimaatbestendige huizen, groene schoolpleinen en een oplossing voor het vele regenwater. Want ook al regent het op Blue Monday de hele dag, ik denk dan aan geveltuinen, regentonnen en sedumdaken.

Kortom, laten we net als voor Black Friday een tegenhanger verzinnen voor Blue Monday. Of jij nu een moestuin aanlegt op duurzame donderdag, een dagje geen vlees eet op Meatless Monday of de kachel lager zet op warme truiendag, alle kleine beetje helpen. Blue Monday mag vooral een ‘blauwe maandag’ zijn, kort en van weinig betekenis. De rest van het jaar maken we er samen iets moois van zodat elke dag een kleurrijke dag is!

Erik Faber – wethouder

Heb je vragen, goede ideeën of hét duurzame alternatief voor Blue Monday? Geef ze dan door via secr.faber@sudwestfryslan.nl