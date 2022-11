Column wethouder Bauke Dam- De kracht van ontmoeten

SNEEK- Afgelopen zaterdag was ik als loco-burgemeester bij de intocht van Sinterklaas in Makkum. Ondanks de kou, was het druk en erg gezellig. Er waren ontmoetingen met bekenden en onbekenden. Dat is zo belangrijk en leuk aan mijn werk, mensen ontmoeten.

Elkaar ontmoeten op een bankje in het park, langs het voetbalveld, op de markt, in een dorpshuis zoals de Klameare in Workum of tijdens de intocht van Sinterklaas. Je staat er niet bij stil, maar daar ontmoet je elkaar. Elkaar ontmoeten is wat onze mienskip vormde en sterk maakt. Een ontmoeting met vrienden, buren of collega’s geeft nieuwe inzichten en energie. Als gemeente stimuleren we ontmoeten, want daar ligt de oorsprong van onze mienskip waar we zo trots op zijn.

Trots op onze ondernemers

Over ontmoeten gesproken, vorige week ontmoette ik samen met collega-wethouder Michel Rietman verschillende ondernemers in onze gemeente. Het was de Dag van de Ondernemer en als ik naar onze ondernemers kijk, dan zie ik zoveel mooie bedrijven waar ik trots op ben. De inzet en de verhalen van onze ondernemers zijn inspirerend. Velen zetten zich met hart en ziel in voor hun medewerkers, klanten en hun omgeving. Het was fijn om hen te spreken en te ontmoeten.

Benaderbaar voor iedereen

Ooit heb ik de afspraak met mezelf gemaakt dat ik benaderbaar wil zijn voor iedereen. Ik hoop dat ik dat voor velen ook ben. Soms zou ik bij alle huizen in onze gemeente willen aanbellen en vragen: “Hoe gaat het met jullie en waarbij kunnen wij jullie helpen?”. Maar dat kan niet, daarvoor zijn er niet genoeg uren in één dag. Gelukkig zijn er vanuit de gemeente veel medewerkers die elke dag onze inwoners en ondernemers ontmoeten. Denk aan de mensen die de telefoon opnemen wanneer je naar de gemeente belt, de gastvrouwen en baliemedewerkers bij het loket, de accountmanagers, de buurtsportcoaches en de dorpen- en wijkencoördinatoren. Zij ontmoeten, luisteren en helpen mensen verder.

Vraag en luister

Mijn ervaring tijdens al mijn ontmoetingen is de kracht van luisteren. Deze ontmoetingstip wil ik je dan ook graag meegeven: luister. Wacht met je (voor)oordeel, vraag om uitleg en luister naar de ander. Vaak is er een reden voor een mening, standpunt of besluit. Bij de gemeente kun je bijvoorbeeld de stukken inzien en raadsvergaderingen (terug)kijken. Gebruik dat in je voordeel. Ik wil je aanmoedigen: Stel vragen, ga in gesprek en kijk breder dan het individueel belang. Want als we open staan en nieuwsgierig zijn, komen we samen verder.

Ik heb de mooiste baan van de wereld, want ik mag zoveel mensen ontmoeten. Inwoners, ondernemers en afgelopen weekend zelfs Sinterklaas. Als je me ziet, spreek me aan, want ik ben benieuwd naar jouw verhaal.

Bauke Dam, wethouder