Column wethouder Bauke Dam

Mijn eerste stop bracht me naar de fietsenzaak in Wommels. Daar ontmoette ik een jonge, energieke ondernemer die niet alleen woonachtig is in het dorp, maar ook zijn bedrijf hier runt. Zijn passie voor zowel zijn werk als zijn gemeenschap was voelbaar. Wat mij het meest raakte, was zijn betrokkenheid bij de lokale brandweer. Als de sirenes loeien en het vuur oplaait, laat hij zijn werk even achter zich en stelt hij zich op waar zijn hulp het hardst nodig is. Een ondernemer die begrijpt dat zijn verantwoordelijkheden zich niet alleen beperken tot de muren van zijn zaak, maar dat ze zich uitstrekken tot de veiligheid en het welzijn van ons allemaal.

Mijn volgende halte bracht me naar Bolsward, waar ik Smilde Foods bezocht, een vooraanstaand bedrijf in de productie van heerlijke koeken en taarten. Hoewel de geuren en smaken die de lucht vulden een feest voor de zintuigen waren, was het niet dit culinaire genot dat mijn aandacht het meest trok. Het was het verhaal achter de incompany taallessen Nederlands dat mij triggerde. Elke vrijdagmiddag biedt het bedrijf taallessen aan voor degenen die onze taal nog niet machtig zijn. Een gebaar dat niet alleen de deuren opent naar betere communicatie, maar ook de brug slaat naar een inclusievere samenleving. Een bewijs van hoe ondernemerschap verder reikt dan winstcijfers en economische groei; het raakt levens en verbindt mensen.

Mijn laatste stop bracht me naar Friese bierbrouwerij Us Heit, bekend om hun Frysk Hynder whiskey en uiteraard hun ambachtelijke bieren. Hier ontdekte ik niet alleen een prachtig product, maar ook een verhaal van traditie en toekomstgerichtheid. Ze zijn druk bezig om een nieuwe generatie klaar te stomen, en dat belooft veel goeds voor de toekomst.

In deze ontmoetingen heb ik de kracht van ondernemerschap met impact gezien. Het zijn deze ondernemers die laten zien dat economisch succes hand in hand kan gaan met een diepgaand besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Ondernemen met Impact voor een betere toekomst

De komende jaren willen we ondernemers in Súdwest-Fryslân helpen en stimuleren bij het maken van impact in hun omgeving. ‘Ondernemen met impact’ noemen we dat. Het betekent dat ondernemerschap wordt gedreven door een besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het gaat om het creëren van waarde op meerdere niveaus - niet alleen voor het bedrijf zelf, maar ook voor de gemeenschap, het milieu en de samenleving als geheel. Ondernemen met impact staat voor duurzaamheid, inclusiviteit en het streven naar een betere toekomst voor iedereen.

Ik geloof dat iedereen met zijn of haar bedrijf impact kan maken voor een ander. En wij willen ondernemers daarbij helpen door hen te informeren, stimuleren en te faciliteren.

Ondernemersevent: Samen impact maken

Een voorbeeld daarvan, waar ik naar uitkijk, is hét ondernemersevent op 28 november in Theater Sneek. Onder het thema 'Ondernemen met Impact' zal Ruud Koornstra zijn inzichten delen over hoe ondernemerschap niet alleen winst, maar ook maatschappelijke waarde kan creëren. De climax van de avond is de spannende finale van de Ondernemersprijs. De netwerkborrel daarna biedt een unieke gelegenheid om te netwerken met honderden gelijkgestemde ondernemers, waar waardevolle connecties gemaakt kunnen worden. Daar wil ik elke ondernemer voor uitnodigen, het is een prachtige kans om de toekomst van ondernemerschap te verkennen en samen impact te maken.